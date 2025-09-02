El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido de impacto muy positivo, especialmente para esta frontera.



“El manejo de la economía va bien, la Presidenta en su relación con Estados Unidos va muy bien, al menos yo estoy orgulloso de su trabajo y de dónde nos tiene en este momento como ciudad, porque una de las principales ciudades que serían afectadas con una mala relación o negociación con Estados Unidos sería esta frontera y no ha sido el caso”, comentó el edil durante la conferencia de prensa semanal.



Dijo que se encontraba preocupado antes de la llegada del Presidente Donald Trump, debido al tema de negociaciones, así como por las probables deportaciones masivas, sin embargo no hubo tales acciones y en caso de haberlas tenido, la federación instaló el Centro de Atención al Migrante, en la zona de El Punto, en esta frontera.



Así mismo, destacó que el impacto en Ciudad Juárez ha sido asertivo gracias al extraordinario manejo que ha tenido Sheinbaum Pardo con Estados Unidos.



“Que no se hayan aplicado tarifas es lo que mantiene a Juárez en posición privilegiada para la inversión, si a esto le agregamos el apoyo con la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, la construcción de viviendas, el nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los programas federales, el impacto de la Presidenta en Juárez es muy positivo”, afirmó.



En otro tema, el Presidente Pérez Cuéllar consideró que con la llegada de Laura Itzel Castillo a la presidencia del Senado de la República se logrará una buena conducción en la Cámara alta.



El alcalde señaló que el mensaje de la senadora fue oportuno para el momento que está viviendo el Senado y considera que con ella se podrán disminuir las emociones y discutir temas relevantes.



“Ha dicho con claridad que es mujer de izquierda, que es fiel a sus convicciones pero que entiende perfectamente el papel que le tocará jugar como presidenta del Senado y creo que eso es fundamental porque el presidente de las cámaras debe ser alguien que no les puede quitar sus convicciones pero debe de actuar como presidente de todas y todos los senadores”, señaló el alcalde durante la conferencia de prensa de cada semana.