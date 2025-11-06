La diputada María Antonieta Pérez Reyes, informó que, durante este martes 4 de noviembre, se sostuvo una reunión privada con el secretario de gobierno, Santiago De la Peña Grajeda donde se acordó que el Gobierno del Estado de Chihuahua se hará responsable de la atención médica y psicológica de Carlos Daniel, joven que a causa de una negligencia escolar por parte del CECyTECH perdiera la vista en el poblado de Flores Magón.

La legisladora morenista destacó que durante la reunión estuvo la madre de Carlos Daniel Rodríguez Sáez, la señora Cristina Sáez.

“Recordemos que este joven ex estudiante del CECyTECH por negligencia y falta de protocolos de seguridad y por irresponsabilidad de sus maestros de laboratorio quedó invidente, derivado de un accidente grave de manejo de materiales peligrosos”, explicó la legisladora.

Pérez Reyes, detalló que desafortunadamente, cuando se graduó en este junio de 2025, el CECyTECH irresponsablemente lo dejó a la deriva en cuanto a la atención médica y psicológica, por lo que, a partir de hoy, el secretario Santiago De La Peña se comprometió a iniciar el trámite para integrar a Carlos Daniel al sistema de salud del Estado para que pueda recibir la atención psicológica y médica que hasta ahorita han estado absorbiendo los padres de Carlos.

Además, la diputada dio a conocer que se comenzará el trámite con la comisión estatal de víctimas en el Estado para que se pueda dictar una sentencia o saber cómo será el esquema jurídico que se va a utilizar, de tal manera que se sentencie el Gobierno del Estado y se pueda otorgar la atención de salud y psicológica vitalicia hasta en tanto lo necesite Carlos Daniel.

“Un cambio de gobierno nos pone en riesgo de que se le despoje nuevamente de esa prestación que además la comisión estatal de derechos humanos en sus recomendaciones obliga al gobierno del Estado y al CECyTECH a que se lo otorgue”, dijo.

Finalmente, la diputada María Antonieta Pérez agregó que continuaran brindándole defensa a los derechos de Carlos Daniel, “hoy hemos dado inicio y creemos que queda concluido en esta semana la atención médica que perdió al salir ya como estudiante regular del CECyTECH.