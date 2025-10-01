París.– Michel Lotito, conocido como Monsieur Mangetout (Señor Comelotodo), fue un francés que alcanzó fama mundial en 1980 tras asegurar que había devorado por completo un avión Cessna 150, una de las historias más insólitas registradas por los Récord Guinness.

Nacido en 1950, Lotito desarrolló una extraña condición llamada pica, caracterizada por el deseo de ingerir objetos no comestibles. A esto se sumaba la resistencia extraordinaria de su estómago e intestinos, que le permitía procesar metales y vidrios.

Su espectáculo comenzó en 1966, cuando tenía 16 años, y durante décadas se presentó en televisión y escenarios europeos. Se estima que a lo largo de su vida consumió nueve toneladas de materiales, incluyendo 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado y hasta televisores.

El episodio más polémico fue el supuesto consumo del avión, iniciado en 1978 y concluido en 1980. Lotito afirmó haber ingerido la mayoría de sus partes, excepto algunos componentes mecánicos. Sin embargo, nunca hubo pruebas concluyentes, lo que convirtió la historia en mito.

Pese al escepticismo, Lotito mantuvo un lugar en el libro Guinness con seis récords. Murió en 2006, a los 55 años, aparentemente por causas naturales. Su legado sigue siendo uno de los más excéntricos de la cultura popular francesa.