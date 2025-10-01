Inicio » El hombre que se comió un avión: la increíble historia de Michel Lotito
InsólitoPortada

El hombre que se comió un avión: la increíble historia de Michel Lotito

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

París.– Michel Lotito, conocido como Monsieur Mangetout (Señor Comelotodo), fue un francés que alcanzó fama mundial en 1980 tras asegurar que había devorado por completo un avión Cessna 150, una de las historias más insólitas registradas por los Récord Guinness.

Nacido en 1950, Lotito desarrolló una extraña condición llamada pica, caracterizada por el deseo de ingerir objetos no comestibles. A esto se sumaba la resistencia extraordinaria de su estómago e intestinos, que le permitía procesar metales y vidrios.

Su espectáculo comenzó en 1966, cuando tenía 16 años, y durante décadas se presentó en televisión y escenarios europeos. Se estima que a lo largo de su vida consumió nueve toneladas de materiales, incluyendo 18 bicicletas, 15 carritos de supermercado y hasta televisores.

El episodio más polémico fue el supuesto consumo del avión, iniciado en 1978 y concluido en 1980. Lotito afirmó haber ingerido la mayoría de sus partes, excepto algunos componentes mecánicos. Sin embargo, nunca hubo pruebas concluyentes, lo que convirtió la historia en mito.

banner

Pese al escepticismo, Lotito mantuvo un lugar en el libro Guinness con seis récords. Murió en 2006, a los 55 años, aparentemente por causas naturales. Su legado sigue siendo uno de los más excéntricos de la cultura popular francesa.

You Might Also Like

You may also like

Gradúan 131 nuevos profesionistas de la UACJ campus NCG

Influencer de TikTok es arrestada tras delatarse en video de un robo

Hombre en Argentina interrumpe su propio funeral: ‘¡Estoy vivo!’

Nepal elige a su nueva diosa viviente: Arya Tara Shakya, de apenas...

Tienen la J+ su propio laboratorio especializado de medidores

Se ampara Hernán Bermúdez contra segunda orden de captura; es acusado de...

Juárez noticias All Right Reserved.