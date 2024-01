EL HUBIERA | Qué esperar del devenir del 2024

Por Gerardo Hernández Ibarra

El 2023 ya se ha ido e iniciamos el 2024, como cada doce meses que arranca un año nuevo todos deseamos que sea mejor que el que ya concluyo, y en los deseos de estas fechas así lo dejamos manifiesto, lo cierto es que cada año será diferente y cada uno dejara una impronta distinta, en la entrega anterior dimos un vistazo rápido al 2023 y ahora trataremos de abordar lo que nos depara el 2024, un año que se antoja crucial ya que es el del relevo en la presidencia de la republica y en muchos otros cargos de elección popular, y no se diga administrativos.

En lo local si las denuncias en su contra se lo permiten estaremos ante la reelección del Lic. Cruz Pérez Cuellar en la presidencia municipal, espera su equipo el triunfo el 2 de junio; por parte de la coalición opositora se espera que en los próximos días pueda dar a conocer quien encabezará el proyecto de la candidatura a la presidencia municipal y se maneja con insistencia que puede ser el Lic. Enrique Serrano Escobar, quien de ganar repetiría como alcalde ya que lo fue durante el periodo 2013-2016; en el tema del repuve se deja ver la estrategia de prorrogarlo cada tres meses, pero lo que se busca es que dure hasta las elecciones para ganar adeptos para la 4t; en materia de mejoramiento de parques, de limpieza de las vialidades, de la señalética a ras de piso, drenaje pluvial, limpieza de camellones, etc. los juarenses no esperan un gran cambio porque así ha quedado demostrado durante los últimos 7 años; la inseguridad en nuestra ciudad parece no tener tregua ya que en los primeros 15 días del año ya iban 50 muertes violentas, por lo que la expectativa no es muy prometedora; las oleadas de migrantes del sur del continente se espera sigan llegando y la autoridad norteamericana seguirá rechazando a la mayoría, por lo que los problemas que genera este fenómeno social continuaran en esta frontera; como dato positivo se tiene que en el suroriente de la ciudad se esta construyendo un distribuidor vial por parte de la administración municipal.

En el estado se renovarán los diputados del congreso del estado, las nueve diputaciones de origen federal, las tres senadurías, los 67 ayuntamientos incluyendo síndicos, y un sinfín de puestos administrativos; todos los integrantes de la coalición opositora están esperando que el gobierno del estado opere políticamente a favor de ellos, porque enfrente hay un fuerte tufo a elección de estado, y solo así piensan contrarrestarlo; los juarenses están ávidos de que este año sea el del BRT1 y BRT2 para que por fin se adquieran los camiones nuevos y empiecen a operar estas dos rutas troncales, previa la remodelación de los paraderos que han sido vandalizados; la ya famosa torre centinela no se espera quede concluida durante este 2024, ya que su retraso así lo deja ver, pero cuando menos que se vean avances tangibles; el despliegue de las obras de la JMAS dejan ver que este año será para sus resultados muy buenos doce meses; en el combate a los delitos se sigue esperando aún más de la SSPE ya que establecieron su base principal en esta frontera y deben justificar su estancia aquí, y de la FGE deberán redoblar el esfuerzo ante el cumulo de expedientes que surgen todos los días, es de especial importancia la necesidad de incrementar el personal especializado que coadyuve en el esclarecimiento y consignación a juzgados, de tantos delitos que se cometen en esta frontera; no se advierte en este periodo una inversión extraordinaria estatal para ciudad Juárez en materia de obra pública, salvo que se sigan pavimentando algunas calles; es de esperarse que este año el gobierno del estado realice acciones que vengan a solucionar la falta de espacio en el estacionamiento del pueblito mexicano, donde ya es imposible entrar a realizar cualquier trámite.

A nivel federal se llevarán a cabo las elecciones mas grandes de la historia donde estarán en liza electoral 20,375 cargos de elección popular, y así poder abordar el 2 de junio en este proceso inédito; en ese proceso se disputan la presidencia de la república Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Hacemos Historia, Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, y el Movimiento Ciudadano que registrará a Jorge Álvarez Máynez; concluir el Tren Maya, los accesos del AIFA, el Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, son las metas del actual gobierno federal con un gasto sin precedentes de mas de 9 billones de pesos, que por cierto nos dejara un déficit presupuestal y trae aparejado un endeudamiento, temas que tendrá que resolver el próximo gobierno federal; en materia de seguridad publica este sexenio ya paso a los anales de la historia porque es en el que más muertes violentas ha habido; en el tema de los desaparecidos se realizó un nuevo censo y búsqueda porque se pretende bajar las cantidades de desaparecidos, para que este sexenio no se lleve también ese negro récord.

Esto es algo de lo que se vislumbra para el 2024, los actores principales tienen la palabra y la acción, para enmendar o seguir por la misma senda.

Frase para reflexionar:

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”

Peter Drucker Consultor y profesor austriaco (1909-2005)