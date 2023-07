Por Gerardo Hernández Ibarra

En lo que se ha venido mencionando en las últimos elecciones como el bloque opositor o la alianza electoral Va por México parecía, que rumbo a la elección del próximo 2024 “el engrudo se les estaba haciendo bolas” frente a la maquinaria poderosa en la que se ha convertido Morena, sobre todo coordinados y organizados desde el Palacio Nacional, los opositores al nuevo régimen se encontraban por decir algo suave, desconcertados y apenas el lunes 26 de junio se atrevieron a esbozar algunas líneas muy gruesas, de lo que será el proceso mediante el cual el PAN, el PRI y el PRD trataran de obtener un candidato común, que se enfrente a la o él personaje, que violando las leyes electorales, obtendrá el movimiento de regeneración nacional el 6 de septiembre.

Los opositores tuvieron que recurrir a organizaciones de la sociedad civil que emitieron algunas recomendaciones, las que por cierto no todas fueron tomadas en consideración por el bloque de oposición, tan es así, que algunos integrantes de la sociedad civil no estuvieron de acuerdo y simplemente se retiraron; a partir del 26 de junio se llamaran Frente Amplio por México (FAM), recurrirán a dos encuestas para obtener los tres aspirantes más competitivos; solicitaran 150 mil firmas de apoyo para cada solicitante de registro (se pretende armar un padrón para la elección primaria); el registro se verificó del 4 al 9 de julio, en las instalaciones de los tres partidos; se incluirán en una segunda etapa plataformas hasta donde se logra entender con debates; luego se recurrirá a una elección primaria al parecer un tanto acotada. Con estos antecedentes Lily Téllez, Claudia Ruiz Massieu, German Martínez y Mauricio Vila aduciendo en lo general, que era un procedimiento que incurría también en violaciones a las leyes electorales y dejaba muchas lagunas oscuras, por lo que el procedimiento no estaba claro y resolvieron no participar.

Un gran pendiente del FAM es hacer hasta lo imposible, que los que por una u otra razón se bajaron de la pretensión de contender, no vayan a convertirse en detractores de este Frente y hasta busquen otras opciones, como por ejemplo el Movimiento Ciudadano (para cualquier candidatura); algo que no estaba presupuestado (como muchos temas) es que Xóchitl Gálvez quien había manifestado estar buscando la candidatura de la jefatura de la CDMX, de pronto aparece como una abierta aspirante del FAM, a la candidatura por la presidencia de la república, alentada por el juicio de amparo que obtuvo para ejercer su derecho de réplica frente al Presidente de la República, que en una mañanera la acuso de que quería desaparecer los apoyos a los adultos mayores, Xóchitl negó haberlo dicho y busco la protección de la justicia federal, cuando ya la obtuvo, el titular del poder ejecutivo federal se negó a recibirla durante una mañanera, actuando en rebeldía a lo que mandataba el juez, este hecho le genero a Xóchitl Gálvez una enorme simpatía aún ante quienes ni siquiera la conocían y aquí se dio el giro de 180 grados, y apertura a la posibilidad de pensar y decidir entrar al proceso, que el FAM aún sigue llevando a cabo para tener a su precandidata(o) a la presidencia de la república.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez acumula durante su vida, cargos administrativos y de elección popular cuenta con más positivos que negativos. Su origen familiar es humilde de Tepatepec del estado de Hidalgo, nació dentro de una familia otomí, por lo que no puede ser considerada en el lenguaje moreno de fifi, conservadora y perteneciente a la mafia del poder; sus estudios los realizo al igual que muchas familias mexicanas con amplias carencias, pero con el incentivo de poder salir de tanta precariedad; su carrera universitaria la realizo en la UNAM con una beca, viviendo en un cuarto en Iztapalapa; se abrió paso por su iniciativa en una empresa propia, y a lo largo de batallar hoy es una política y empresaria de éxito; en sus cargos administrativos desde que la invito el entonces presidente Vicente Fox ha dejado una impronta satisfactoria y como delegada de Miguel Hidalgo en la CDMX lo hizo bien y no se diga en el Senado de la República durante sus intervenciones atinadas y algunas muy espectaculares; todo lo anterior ha traído como resultado que de pronto surja una figura en la contienda interna del grupo opositor, que no estaba considerada y que todo indica, ya puso nervioso a más de uno en las filas de los morenos, porque Xóchitl Gálvez representa exactamente el perfil de personaje del cual se han querido adueñar los guindas, y batallaran de ser la abanderada del FAM para encontrarle negativos. En el grupo opositor y de seguir como va la senadora Gálvez, ella es la más segura a ser la elegida, deben no descuidar a los que están declinando su participación, porque de hacerlo, estarán iniciando con el pie izquierdo.

En esta elección se requiere un perfil menos partidista y más de la sociedad civil, también mucho tienen que decir y votar los que integraron la marea rosa, la llamada clase media, los inconformes del nuevo régimen, los excluidos de los diferentes partidos políticos, etc. “porque por la parte oficialista no estarán escatimando ningún esfuerzo ni recurso económico para ganar y que siga viento en popa la cuarta transformación”.

Frase parea reflexionar:

“La sabiduría es siempre superior a la fuerza”

Phil Jackson, exjugador y entrenador de baloncesto profesional (1945-)