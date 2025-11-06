—Marcharán panistas juntos y fuertes

—Los panistas de Chihuahua no se rajan

—Le dan oxigeno mediático a “Alito”

Los azules de Chihuahua nadie se duerme en sus laureles. Este domingo 9 de noviembre a las 11:00 AM se viene la “Marcha Juntos y Fuertes, ¡Chihuahua no se rinde!” allá en chihuahuitas tierras.

La cita para los panistas y simpatizantes es en el Parque Lerdo y tienen la promesa de los dirigentes partidistas la promesa de armar buen alboroto rumbo a la plaza de armas capitalina.

Aunque todavía falta mucho para 2027, las huestes blanquiazules y sus simpatizantes se están poniendo las pilas para llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

Se espera que, en el Parque Lerdo, el alcalde Marco Bonilla, suelte buena arenga, y después vendrá la caminata, puro músculo azul, hasta el mitin en la plaza de armas donde hablarán Daniela Álvarez (la mera jefa del Comité Estatal), Jorge Romero (el que manda a nivel nacional) y, para rematar, se espera el speech de la gobernadora Maru Campos, nada más y nada menos.

En redes sociales le están metiendo turbo a la publicidad y, claro, no podían faltar en la publicidad las vacas sagradas del PAN: Manuel Clouthier “Maquío”, Don Luis H. Álvarez, Manuel Gómez Morín y Francisco Barrio, para presumir linaje y tradición.

La frase de batalla “Marcha Juntos y Fuertes, ¡Chihuahua no se rinde!” no es cualquier cosa; es el eslogan con el que buscan prenderle el ánimo a la raza y dejar claro que el PAN en Chihuahua viene con todo, resiliente y echado pa’lante.

Pero ojo, que esto no es solo para la foto: desde el comité estatal y el mismísimo palacio estatal ya empezaron a mover toda la maquinaria, tanto del partido como del gobierno en los distintos municipios, para que nadie falte a la marcha.

Cero pretextos, la idea es que las estructuras blanquiazules salgan en bola y demuestren que ni la lluvia ni el frío frenan sus ganas de mostrar músculo electoral y social.

Dicen que van por los liderazgos de a pie, los que se parten el lomo en las colonias y causas sociales, y le apuestan a sumar mujeres, jóvenes y ciudadanos que quieren ser escuchados.

Este domingo será un termómetro para ver qué tanto le responde la gente a la convocatoria y qué tan fuerte le suena el tambor al PAN chihuahuense.

***********

Por cierto, en estos días, Daniela Álvarez —la mera jefa del PAN Chihuahua— anda con todo y no baja el ritmo; trae a todo vapor la activación estatal panista, moviendo el avispero junto con los Comités Directivos Municipales de todo el estado. Nadie se está quedando atrás, todos están al tiro, eso presumen.

Las estructuras municipales ya están listas para lanzarse a las calles para el toque de puertas y echarse la plática con las familias, presumir los resultados del gobierno humanista de Maru Campos y, de paso, dejar claro que el PAN sí cumple y sí escucha.

La estrategia es ir por los liderazgos de barrio, esos que se parten el lomo en las colonias y causas sociales. Quieren sumar a las mujeres que no quitan el dedo del renglón, a los jóvenes que se rifan todos los días y a los ciudadanos que quieren ser parte del juego y que sí exigen que los tomen en cuenta.

Con el lema que ya prende motores —“Con resultados, ¡Chihuahua no se raja!”— los militantes y simpatizantes del PAN se lanzan a recorrer colonias y comunidades, de casa en casa, volanteando y resaltando los logros del gobierno estatal.

El mensaje es claro: el partido se compromete de verdad con los chihuahuenses, apostando por un gobierno de puertas abiertas, eficiente y que pone a las familias en el centro de todo.

Así, sin miedo y con paso firme, van directo al 2027, año clave donde se juega la gubernatura, los municipios, el Congreso local y hasta la renovación de la Cámara de Diputados. El reto está puesto sobre la mesa y los blanquiazules no piensan aflojar el paso.

**********

El mero mero papas fritas del PRI, Alejandro Moreno, salió a decir que no tienen nada que ver con las protestas recientes de los chavos, y se le fue directo a la presidenta Sheinbaum porque, según él, los quieren achacar de manipular a la Generación Z para echarle bronca al gobierno por la inseguridad.

Moreno no se anduvo con rodeos: dijo que el país está en una bronca seria por la violencia, que el gobierno se hace de la vista gorda y hasta acusa que tienen un “pacto impune” con el crimen organizado, que ya lleva siete años y por eso cada vez hay más asesinatos de funcionarios y hasta de alcaldes como el de Uruapan, Michoacán, que mataron en pleno festejo del Día de Muertos, frente a todos.

Pero hablando en serio, ¿quién, con sentido común, puede afirmar que el PRI de Alito, de Alex Domínguez y compañía tiene la capacidad de movilizar algún grupo social en contra del régimen?

Alito apenas logra articular palabras para defenderse y emitir quejas contra el Segundo Piso de la 4T; nadie se imagina que podría estar incitando a la Generación Z, ni mucho menos a quienes actualmente fingen liderar al partido.

El PRI de Alito está tan devaluado que ni siquiera los pocos remanentes locales del PRD quieren formar alianzas con el tricolor, que alguna vez fue el “partidazo”; ni estando de salida desean tener algo que ver con lo que queda del PRI.

Así de sombrío luce el panorama para una oposición partidaria que ya ni siquiera se asemeja a la fuerza que fue en otros tiempos.