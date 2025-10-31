—Al bolillo azul le urge más que una visita: necesita milagro

—Sin FONDEN, sólo queda adaptarse… ¡o rezar pa’ que no llueva más!

–Sheinbaum sigue con la cantaleta de la piñata nacional

La dirigente del PAN en el estado Daniela Álvarez, no desaprovecha las cámaras y reflectores para decir a viva voz que en Chihuahua las alianzas partidistas en tiempos electorales se terminaron.

Y miren que, en estos tiempos de repartidera de cargos, esta postura suena como música para muchos ciudadanos que están hasta el copete de ver a los partidos peleándose por migajas y no por proyectos reales.

La doña Daniela no se anda con rodeos ni diplomacias, declara que el PAN va por lo suyo en 2027, y el premio mayor es retener la gubernatura.

“Nada de andar buscando con quién unir fuerzas y mucho menos de andar repartiendo posiciones como si fueran dulces en fiesta”, dice la excandidata a la senaduría perdedora.

Según ella, la receta para el triunfo es sencilla: candidatos jóvenes, líderes de colonia y la ciudadanía, que es la que importa y no los partidos políticos de siempre. Pero para eso se necesita mucho trabajo de campo, y a la líder no se le ve haciendo esa tarea en pleno territorio, en donde los morenos son los reyes.

Por si alguno pensaba que podría repetirse el “acuerdo de facto” como el de Maru Campos en 2021 (cuando el PRI se sumó a la causa blanquiazul), Daniela les avisa que eso será mera consecuencia y no objetivo.

Dicen los grillos que el relanzamiento del PAN en tierras chihuahuitas está jalando con fuerza, y no es por el cambio de logo ni por la nueva app para afiliarse, sino porque al PRI lo ven como un apestado.

El asunto de fondo es que, al menos en el discurso, quieren dejar de ser ese partido cerrado donde sólo entran los “cuates” y empiezan a abrirse a la banda que sí quiere trabajar. Ahora cualquiera puede sumarse, sin tener que pasar por la aduana de los presidentes estatales.

De encuestas mejor ni hablemos. Daniela dice que Morena presume ventaja, pero que la calle es la que manda. Y aquí la banda no quiere “narcogobiernos” ni partidos manchados. La percepción, según la líder panista, está del lado del PAN, aunque la guerra mediática y los escándalos de corrupción sean el pan de cada día.

**********

Allá en la capital del estado, los panistas andan muy apurados por la visita de su líder nacional, Jorge Romero, el próximo 9 de noviembre. Aquí en juaritos, los de vena azul ya preparan el viaje para acompañar al mero mero nacional, a la caminata panista en la ciudad Chihuahua.

Será el relanzamiento oficial y, si todo sale como lo planean, será el banderazo para la campaña más intensa que el PAN ha tenido en el estado. Eso dicen…

Las lenguas de triple filo cuestionan si la visita de Romero será suficiente para ganarle a Morena. La respuesta es no, pues necesitan más que eso.

El tiempo dirá, pero lo que es seguro es que las alianzas ya pasaron a mejor vida y ahora el PAN va por todo… solito, pero bien acompañado por los ciudadanos. Al menos eso esperan.

*********

El Municipio está apoyando a mil 400 familias que resultaron afectadas por las lluvias de junio, dándoles muebles y material de construcción.

Varias familias lo perdieron todo, pero ahora reciben desde refrigeradores hasta camas y cemento para arreglar sus casas.

Además, van a entregar 67 terrenos a quienes vivían en zonas de riesgo, y esperan que esto se complete para diciembre. Todo esto busca que las familias puedan recuperar su vida y no vuelvan a pasar por lo mismo.

Sin embargo,

Se entregaron poco más de 100 paquetes de menaje de casa, que incluyen únicamente una estufa, un refrigerador y una cama matrimonial, además de 1,200 paquetes de material para construcción.

Estas entregas se realizaron casi tres meses después de la emergencia y únicamente contó con la participación de la administración municipal.

Es importante señalar la falta que hace el FONDEN, aunque las autoridades no lo reconocen y defienden férreamente la decisión de AMLO, ratificada por la presi Claudia Sheinbaum, de desaparecer este fondo y destinar los miles de millones que tenía a gasto corriente o, en el mejor de los casos, invertirlos en el Tren Maya.

Obviamente, estos apoyos son insuficientes para la cantidad de personas afectadas en Ciudad Juárez, pero es lo que hay, y así nos tenemos que adaptar, ¿o no?

***********

Las prórrogas que México ha obtenido frente al presidente Donald Trump no son más que una forma de extorsión permitida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lejos de ser motivo de celebración, reflejan una situación preocupante.

Por eso se utiliza la expresión “Ahí viene el lobo” y la metáfora del “burro y la zanahoria”.

Con cada una de las diez llamadas, algo nos quitan y lo aceptamos, mientras en las conferencias mañaneras se insiste en la soberanía y en que “no somos la piñata de nadie”, lo cual es completamente falso.

Se pasan por alto los mecanismos del TMEC y se recurre constantemente a llamadas extorsionadoras. Los aranceles del 25 % a vehículos nacionales y otros productos fuera del TMEC, así como los del 50 % al aluminio y acero mexicanos, ahí siguen.