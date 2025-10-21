Inicio » EL Poder Judicial de Chihuahua recibe reconocimiento por su labor formativa con estudiantes de Derecho por parte del TEC de Monterrey
EL Poder Judicial de Chihuahua recibe reconocimiento por su labor formativa con estudiantes de Derecho por parte del TEC de Monterrey

La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera recibió el Premio Socios Formadores otorgado por el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, reconocimiento al acompañamiento que el Poder Judicial brinda a estudiantes de Derecho en su formación profesional.

Durante la ceremonia de entrega, la Magistrada Presidenta destacó que este premio representa el trabajo comprometido de todas las personas que integran el Poder Judicial del Estado, quienes día a día contribuyen capacitando y guiando a las nuevas generaciones con responsabilidad y ética.

“Este reconocimiento reafirma que el Tribunal es promotor de una conciencia responsable, abierta y transparente en torno al quehacer jurídico. Nuestro compromiso es con la formación integral de futuras y futuros profesionales del Derecho”, expresó Herrera Sandoval.

El Tribunal Superior de Justicia continuará fortaleciendo los vínculos con instituciones académicas, a fin de seguir impulsando espacios de aprendizaje práctico que contribuyan al desarrollo de la cultura jurídica.

