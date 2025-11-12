Inicio » El rugido en el cielo: patrullaje aéreo sorprende a Juárez con vuelos a baja altura
Ciudad JuárezPortada

El rugido en el cielo: patrullaje aéreo sorprende a Juárez con vuelos a baja altura

by JrzEditor
written by JrzEditor 0 comments

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Vecinos de distintos fraccionamientos al oriente y sur de Ciudad Juárez se han mostrado sorprendidos por los vuelos a baja altura del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que patrulla diariamente los cielos como parte de los operativos de vigilancia aérea en la frontera.

De acuerdo con testimonios recogidos por Juárez Noticias, los residentes aseguran que el aparato sobrevuela a tan baja distancia que “casi se alcanza a ver la cara del piloto”. El sonido de las hélices se ha convertido en una constante, especialmente en colonias como Parajes del Sur, Parajes del Oriente, Senderos y Riberas del Bravo, donde los patrullajes aéreos se han vuelto frecuentes.

Aunque para algunos habitantes el ruido causa molestia o inquietud, la mayoría considera que la presencia del helicóptero es necesaria. “Juárez es demasiado grande, no se puede vigilar solo con patrullas en tierra”, comentó un vecino del sector Zaragoza, quien aplaudió que las autoridades mantengan presencia desde el aire.

El helicóptero, identificado como un Bell 407, forma parte del operativo estatal de seguridad implementado por la SSPE. Este modelo es utilizado para reconocimiento aéreo, seguimiento de vehículos sospechosos y coordinación con unidades terrestres. La dependencia ha informado que su despliegue responde a los índices delictivos en cada zona, reforzando los puntos de mayor incidencia.

banner

Durante las últimas semanas, el patrullaje aéreo ha sido constante y visible. Las maniobras del helicóptero se observan a distintas horas del día, y su paso bajo ha generado curiosidad entre automovilistas y peatones que se detienen a grabar videos o tomar fotografías. En redes sociales, algunos usuarios han compartido clips acompañados de comentarios como: “parece que va a aterrizar en la esquina” o “por fin se ve vigilancia de verdad”.

Autoridades estatales han señalado que los vuelos forman parte del esquema de seguridad integral que incluye también drones y videovigilancia en tierra. Sin embargo, la presencia del helicóptero sigue siendo el elemento más visible y, para muchos juarenses, el más impactante del operativo.

You Might Also Like

You may also like

Inauguran Hyundai East El Paso con presencia del alcalde Pérez Cuéllar

Revisa SSPE Cereso #3 en busca de artefactos prohibidos

Retiran cableado obsoleto sobre la avenida Tecnológico

Divorcio felino: turco deberá mantener a sus dos gatos por diez años

La funda más pesada del mundo: 2.7 kilos para que dejes el...

Operativo BOI detiene a dos hombres en posesión de arma de fuego y cristal en la colonia Los...

Juárez noticias All Right Reserved.