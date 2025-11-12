Ciudad Juárez, Chihuahua. — Vecinos de distintos fraccionamientos al oriente y sur de Ciudad Juárez se han mostrado sorprendidos por los vuelos a baja altura del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que patrulla diariamente los cielos como parte de los operativos de vigilancia aérea en la frontera.

De acuerdo con testimonios recogidos por Juárez Noticias, los residentes aseguran que el aparato sobrevuela a tan baja distancia que “casi se alcanza a ver la cara del piloto”. El sonido de las hélices se ha convertido en una constante, especialmente en colonias como Parajes del Sur, Parajes del Oriente, Senderos y Riberas del Bravo, donde los patrullajes aéreos se han vuelto frecuentes.

Aunque para algunos habitantes el ruido causa molestia o inquietud, la mayoría considera que la presencia del helicóptero es necesaria. “Juárez es demasiado grande, no se puede vigilar solo con patrullas en tierra”, comentó un vecino del sector Zaragoza, quien aplaudió que las autoridades mantengan presencia desde el aire.

El helicóptero, identificado como un Bell 407, forma parte del operativo estatal de seguridad implementado por la SSPE. Este modelo es utilizado para reconocimiento aéreo, seguimiento de vehículos sospechosos y coordinación con unidades terrestres. La dependencia ha informado que su despliegue responde a los índices delictivos en cada zona, reforzando los puntos de mayor incidencia.

Durante las últimas semanas, el patrullaje aéreo ha sido constante y visible. Las maniobras del helicóptero se observan a distintas horas del día, y su paso bajo ha generado curiosidad entre automovilistas y peatones que se detienen a grabar videos o tomar fotografías. En redes sociales, algunos usuarios han compartido clips acompañados de comentarios como: “parece que va a aterrizar en la esquina” o “por fin se ve vigilancia de verdad”.

Autoridades estatales han señalado que los vuelos forman parte del esquema de seguridad integral que incluye también drones y videovigilancia en tierra. Sin embargo, la presencia del helicóptero sigue siendo el elemento más visible y, para muchos juarenses, el más impactante del operativo.