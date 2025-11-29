Tras darse a conocer las irregularidades en la declaración patrimonial del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, la presidenta Claudia Sheinbaum le brindó un espaldarazo durante la entrega del Premio Nacional de Deportes 2025.

Pacheco Marrufo asistió acompañado de familiares, amigos y seguidores, quienes en repetidas ocasiones intervinieron con aplausos y porras en respaldo al funcionario.

“Quiero felicitar especialmente a Rommel Pacheco por el trabajo que estás haciendo al frente de la Conade”, destacó Sheinbaum Pardo. “Los aplausos hablan por sí solos. Rommel es de las personas que más bien hay que decirle ‘no hagas tantas cosas’, porque hace maravillas con el recurso que tiene en la Conade. Se mueve, ayuda, ha cambiado las federaciones en muy poco tiempo, ha construido una gran relación con todas y todos los deportistas”, reiteró la presidenta.

“Sobre todo lo que me insistió mucho desde el principio es: ‘Necesitamos que las y los deportistas vayan a campamentos, que se estén entrenando en distintos… en distintas competencias’. Y hemos buscado apoyarles de la mejor manera. Así que muchas felicidades Rommel por el trabajo que estás haciendo al frente de la Conade”, agregó la mandataria.

Entre quienes asistieron en apoyo a Rommel Pacheco se encontraba su esposa Yajaira Alhely Falla, así como Landy Marrufo e Irak Greene, madre y hermano del exclavadista, quien ha sido señalado por diversas irregularidades como director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial de Yucatán, así como por intervenir en varias de las decisiones que se toman en la cúpula de la propia Conade.

Durante su intervención, una vez más Rommel Pacheco reiteró como logros en su primer año al frente de la Conade el incremento de becas a los deportistas y el fortalecimiento del deporte social de la mano del programa Ponte Pila, enfocado a la activación física, además de adelantar que para 2026 se crearán centros comunitarios para la promoción deportiva y la incorporación de diversas actividades en el marco del Mundial de Futbol en México.

En la entrega del Premio Nacional de Deportes, que en 2025 cumplió su 50 aniversario, Claudia Sheinbaum subrayó que los galardonados son un orgullo para México por la alegría que le brindan al país. “Les admiramos su disciplina, entrega y el ejemplo que le dan a las niñas, niños, las y los jóvenes”, recalcó.

La presidenta galardonó en la categoría de deporte no profesional al clavadista Osmar Olvera, la arquera Maya Becerra, la marchista Alegna González y el lanzador Uziel Muñoz, mientras que en deporte profesional se condecoró al subcampeón del Giro de Italia, el ciclista Isaac del Toro.

En deporte adaptado, los paratletas Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Machado, especialistas en lanzamiento de disco, también fueron condecorados, en tanto que la clavadista Gabriela Agundez, el patinador artístico Donovan Carrillo, el paranadador Arnulfo Castorena y la ultramaratonista rarámuri, María Lorena Ramírez fueron premiados por trayectoria deportiva.

Karen Montellano, de tiro con arco y Alejandro Laberdesque, en atletismo, recibieron el galardón como entrenadores, mientras que Araceli Ornelas de taekwondo y Leslie Velasco en parapowerlifting lo hicieron como jueces y Mirna Beatriz de la Cruz en el rubro de fomento al deporte, en tanto que la entrenadora china Ma Jin, recibió un reconocimiento honorífico.

Proceso