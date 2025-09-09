Doha, Catar – Israel declaró que llevó a cabo un ataque militar en el centro de Doha este martes, lo que llevó a la Embajada de Estados Unidos en Catar a emitir una alerta para que todo su personal y ciudadanos estadounidenses permanecieran en interiores.

La agencia AP informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría dado su aprobación a la acción israelí.

A través de la red social X, la Embajada estadounidense en Catar anunció que implementó una orden de refugio en sus instalaciones como medida preventiva.

“Hemos visto reportes de ataques con misiles en Doha. La Embajada de Estados Unidos ha instituido una orden de refugio en sus instalaciones. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer bajo resguardo y seguir las actualizaciones en la cuenta oficial @USEmbassyDoha”, publicó la representación diplomática.

El bombardeo en la capital catarí ocurre en medio de una escalada de tensiones en la región y mientras continúan los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto el fuego en Gaza.