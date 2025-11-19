La síndica regidora del municipio de Palizada, Campeche, Karina Díaz, fue asesinada a balazos mientras circulaba a bordo de su camioneta en la comunidad de El Cuyo. De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria fue alcanzada por sujetos armados que la interceptaron y dispararon en múltiples ocasiones.

Tras los impactos, la víctima perdió el control del vehículo y se estrelló contra una barda. Los atacantes huyeron del lugar, mientras que vecinos acudieron para auxiliarla y la trasladaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, la funcionaria perdió la vida minutos después.

Agentes ministeriales arribaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. El fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, informó que todas las líneas de investigación están abiertas y que, debido a las características del ataque, se activó el protocolo de feminicidio.

El presidente municipal de Palizada pidió a la población mantener la calma y evitar caer en rumores, exhortando a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Por su parte, la gobernadora Layda Sansores calificó el ataque como “un acto cobarde”, mientras que la secretaria general de Gobierno, Liz Hernández, aseguró que el crimen no quedará impune. Desde Morena, el coordinador estatal Erick Reyes expresó confianza en que las autoridades esclarecerán el asesinato.

En contraste, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, señaló que el hecho refleja que Campeche vive un clima de “ingobernabilidad e inseguridad”.

Este caso constituye la primera ejecución de un funcionario político activo en Campeche. En años anteriores, los homicidios registrados han ocurrido contra excolaboradores y extrabajadores de Movimiento Ciudadano, sin que hasta la fecha hayan sido esclarecidos.