La Coordinación Estatal de Protección Civil(CEPC) emitió una alerta preventiva para este fin de semana ante la aproximación de un frente frío al noroeste del país, que provocaría fuertes lluvias en la entidad.

Para esta tarde noche se prevén vientos, con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en municipios del norte y sureste como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Allende y López, y de hasta 35 km/h en el resto del estado.

Se prevén lluvias intensas en Moris, con acumulados de hasta 75 milímetros (mm); fuertes en Juárez, Madera, Guerrero y Cuauhtémoc; y moderadas con chubascos en Guachochi, Chihuahua y Delicias.

También se esperan lluvias aisladas en Parral, Camargo y Ojinaga, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el domingo, los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con rachas superiores a 35 km/h en municipios como Juárez, Janos, Guachochi, Cuauhtémoc y Ojinaga.

Las lluvias más intensas se concentrarán en Janos y Casas Grandes, con acumulados de hasta 125 mm.

En Ascensión, Madera y Coyame recibirán lluvias fuertes a moderadas. Además, se mantiene el riesgo de tormentas eléctricas y granizo en gran parte del estado.

Las temperaturas máximas para esta tarde de sábado oscilarán entre los 21 grados centígrados (°C) en El Vergel y los 33 °C en Ojinaga, mientras que el domingo se esperan mínimas de 7 °C en El Vergel y máximas de 32 °C en Camargo y Jiménez.

Las zonas serranas como Guachochi, Creel y Madera tendrán temperaturas más bajas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el descenso térmico.

Protección Civil exhorta a la población a evitar cruzar los cauces de ríos, resguardar animales y vehículos, y tener precaución ante posibles deslaves en zonas montañosas.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía contar con una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, linterna, radio con baterías, agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos de uso personal.

Es importante mantenerse informados a través de medios oficiales para conocer actualizaciones meteorológicas.