La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el ingreso del primer sistema frontal de la temporada invernal, mismo que en interacción con otros fenómenos generará condiciones frescas en gran parte del territorio, así como lluvias intensas.

En zonas serranas, el ambiente será frío por la mañana y noche, y de templado a cálido durante el día, mientras que en el resto del estado, se mantendrá cálido a caluroso por la tarde, con cielo de parcialmente nublado a nublado.

Se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Cuauhtémoc, Riva Palacio, Chihuahua, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Moris, Ocampo, Guerrero, Maguarichi y Bocoyna.

También en Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Dr. Belisario Domínguez y Aquiles Serdán, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

En el centro y sureste de la entidad se esperan chubascos dispersos.

Las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves o crecidas súbitas en cauces naturales, por lo que se recomienda especial atención en áreas vulnerables.

Además, se prevén vientos con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora (km/h) en el norte, centro y sureste del estado.

Dichas ráfagas podrían generar tolvaneras en tramos carreteros, especialmente en zonas de terreno suelto, por lo que se recomienda precaución al conducir y mantenerse atento a las condiciones de visibilidad.

La CEPC exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a menores de edad y personas adultas mayores, así como a evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día.

