La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal emitió una alerta preventiva por tormentas, vigente desde las 5:00 de la tarde de este martes hasta las 12:00 de la madrugada del miércoles 15 de octubre, ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas que podrían generar inundaciones repentinas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se mantiene una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas a dispersas, con bajo potencial de viento fuerte y granizo; sin embargo, algunas de estas tormentas podrían llegar a ser severas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes medidas preventivas:

Permanecer en interiores durante las lluvias y tormentas eléctricas, evitando áreas abiertas.

Asegurar objetos sueltos en patios, balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

No conducir por calles inundadas ni cruzar corrientes de agua, ya que el nivel del agua puede ocultar peligros.

Desconectar aparatos eléctricos sensibles para prevenir daños por descargas o variaciones de tensión.

Mantenerse informados a través de medios oficiales y tener a la mano números de emergencia para reportar incidentes o solicitar apoyo inmediato.