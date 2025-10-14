Inicio » Emite PC alerta preventiva por tormentas para las próximas horas
Portada

Emite PC alerta preventiva por tormentas para las próximas horas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal emitió una alerta preventiva por tormentas, vigente desde las 5:00 de la tarde de este martes hasta las 12:00 de la madrugada del miércoles 15 de octubre, ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas que podrían generar inundaciones repentinas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se mantiene una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas a dispersas, con bajo potencial de viento fuerte y granizo; sin embargo, algunas de estas tormentas podrían llegar a ser severas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes medidas preventivas:

banner

Permanecer en interiores durante las lluvias y tormentas eléctricas, evitando áreas abiertas.

Asegurar objetos sueltos en patios, balcones o azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

No conducir por calles inundadas ni cruzar corrientes de agua, ya que el nivel del agua puede ocultar peligros.

Desconectar aparatos eléctricos sensibles para prevenir daños por descargas o variaciones de tensión.

Mantenerse informados a través de medios oficiales y tener a la mano números de emergencia para reportar incidentes o solicitar apoyo inmediato.

You Might Also Like

You may also like

Pasará más de 42 años de prisión por violación y abuso sexual

Atiende la J+ 6 de los 16 hundimientos que le fueron reportados...

Estados Unidos lanza nuevo ataque contra presunta lancha del narcotráfico; seis muertos

Escándalo en el Vaticano: hombre orina sobre el altar de San Pedro

Milagro alado: logran reconstruir el ala rota de una mariposa y vuelve...

Misterio en el Popocatépetl: luces ingresan al cráter y desatan teoría de...

Juárez noticias All Right Reserved.