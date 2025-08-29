La Dirección General de Protección Civil informó que se mantiene vigilancia por la posible presencia de tormentas severas desde este sábado 30 de agosto a las 2:00 de la tarde y hasta el lunes 1 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el pronóstico, los días con mayor probabilidad de lluvias intensas serán domingo y lunes, cuando se esperan condiciones más favorables para el desarrollo de tormentas.

Entre los fenómenos previstos se encuentran lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento de moderadas a fuertes, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones rápidas en zonas bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste del país ocasionará un descenso en las temperaturas, además de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones estarán reforzadas por la interacción del monzón mexicano con una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, lo que también generará chubascos y tormentas en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas durante los próximos días.