La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer que durante las próximas horas se prevé la presencia de lluvias en las diferentes regiones de la entidad, derivado de la presencia del Monzón Mexicano sobre el noroeste del país y la interacción de un canal de baja presión con humedad proveniente del océano Pacífico.

Para el día de hoy las precipitaciones se esperan de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de hasta 50 milímetros (mm), en Moris, Chínipas y Morelos. También se pronostican de dispersas a moderadas con chubascos en localidades como Madera, Temósachic, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, así como Balleza.

Otros municipios en donde se prevén lluvias incluyen a Juárez, Ahumada, Práxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Meoqui, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Carichí, Nonoava, San Francisco de Borja, Santa Bárbara y Parral.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales, evitar cruzar arroyos o ríos crecidos, extremar precauciones al conducir bajo lluvia y resguardar a menores de edad, adultos mayores y mascotas.

La colaboración de la población es fundamental para prevenir incidentes y proteger la integridad de las familias chihuahuenses.