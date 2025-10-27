Inicio » Emite Protección Civil recomendaciones para un Halloween seguro
Emite Protección Civil recomendaciones para un Halloween seguro

La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal emitió una serie de recomendaciones para que las familias juarenses disfruten de un Halloween seguro, especialmente al participar en actividades de “dulce o truco” en calles y colonias por distintos puntos de la ciudad.

Entre las sugerencias principales se encuentran caminar siempre por las banquetas, salir en grupos y acompañar en todo momento a los menores de edad. Además, la dependencia pide portar una linterna de mano y tener precaución al cruzar las calles, manteniendo atención a los vehículos en circulación.

Protección Civil también aconseja utilizar maquillaje hipoalergénico y evitar máscaras que dificulten la visión o respiración, así como revisar que los dulces estén en su envoltorio original, descartando cualquier golosina abierta, dañada o sospechosa.

Finalmente, la dependencia recordó que en caso de emergencia se debe llamar al teléfono 911, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal 2024-2027 con la seguridad y el bienestar de las familias juarenses durante esta celebración.

