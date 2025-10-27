La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal emitió una serie de recomendaciones para que las familias juarenses disfruten de un Halloween seguro, especialmente al participar en actividades de “dulce o truco” en calles y colonias por distintos puntos de la ciudad.
Entre las sugerencias principales se encuentran caminar siempre por las banquetas, salir en grupos y acompañar en todo momento a los menores de edad. Además, la dependencia pide portar una linterna de mano y tener precaución al cruzar las calles, manteniendo atención a los vehículos en circulación.
Protección Civil también aconseja utilizar maquillaje hipoalergénico y evitar máscaras que dificulten la visión o respiración, así como revisar que los dulces estén en su envoltorio original, descartando cualquier golosina abierta, dañada o sospechosa.
Finalmente, la dependencia recordó que en caso de emergencia se debe llamar al teléfono 911, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal 2024-2027 con la seguridad y el bienestar de las familias juarenses durante esta celebración.
Emite Protección Civil recomendaciones para un Halloween seguro
