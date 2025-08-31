La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética, advierte sobre un nuevo modus operandi de fraude detectado mediante reportes ciudadanos, en el que personas se hacen pasar por personal del SAT para cometer fraudes telefónicos.

Los delincuentes inician con una grabación o una persona que informa sobre una supuesta irregularidad fiscal.

También pueden mencionar un presunto bloqueo de cuentas bancarias, para luego solicitar información personal y confidencial.

Finalmente, ejercen presión para que el contribuyente actúe con prisa, sin darle tiempo de verificar la información.

Por lo anterior y en virtud de salvaguardar a la ciudadanía, la SSPE emite las siguientes recomendaciones:

Al recibir una llamada sospechosa, no proporcionar datos y colgar

Bloquear el número telefónico una vez que se identifique el intento de estafa

Denunciar la llamada al SAT vía MarcaSAT al teléfono: (55) 627 22 728

No instalar aplicaciones solicitadas por teléfono, ya que pueden suelen ser malware para robar información

La dependencia recuerda a la población que el único medio de contacto oficial del SAT para notificaciones es el Buzón Tributario.

¿Dudas o sospechas? Contacta a la SSPE a los teléfonos (614)429-33-00 ext. 10955, (614)429-73-15 (línea directa), WhatsApp (656)280-95-62, o al correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

La Policía del Estado reitera su llamado a la ciudadanía para verificar la información por canales oficiales y reportar cualquier intento de fraude.