En la víspera del programa denominado Buen Fin, la Fiscalía General del Estado alerta a la población para evitar ser víctimas de algún fraude o estafa, principalmente a través de medios electrónicos.

La Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Miriam Janeth Tarango García, recomendó a la ciudadanía, que, si va a realizar compras a través de alguna página electrónica, verificar que la dirección inicie con el https:// y tenga un candado.

También, advirtió no hacer compras por medio de una señal de Wi-Fi pública, y desconfiar de ofertas demasiado atractivas.

Señaló que incluso, las tiendas también son víctimas de los estafadores, por lo que tanto clientes como comerciantes deben extremar precauciones.

Por su parte la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Perla Adriana Hernández Castillo, indicó que se deben utilizar solo las plataformas reconocidas.

“Es muy importante revisar las políticas de compras y las devoluciones, y evitar depositar o transferir dinero en ventas por redes sociales, especialmente si el vendedor está en otra parte del país”, detalló.

Cabe señalar que ambas unidades especializadas están al servicio de la ciudadanía, y si alguna persona es víctima de algún tipo de fraude puede acudir a las instalaciones de las fiscalías de distrito Centro, Norte, Noroeste y Sur, en la entidad.