Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre corporaciones y garantizar la paz y seguridad en la zona Centro-Sur del estado, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, reiteró esta mañana en rueda de prensa, la importancia del trabajo coordinado con las fuerzas federales.

Muestra de ello son las acciones realizadas esta semana en Parral, donde la SSPE, en colaboración con la Guardia Nacional y Defensa, obtuvo resultados relevantes derivados de operaciones tácticas, de inteligencia y presencia operativa en todo el territorio en seguimiento a los hechos registrados el 15 de noviembre en Hidalgo del Parral y municipios aledaños, con el objetivo de mantener la seguridad en la región.

El 19 de noviembre, la Base de Operaciones Interinstitucionales aseguró a José Noel “N” de 33 años, quien portaba 4.04 gramos de una sustancia con las características de metanfetaminas. Ese mismo día, en Santa Bárbara, una intervención conjunta entre la SSPE, Guardia Nacional, Defensa y AEI permitió ubicar tres vehículos con blindaje artesanal en el área conocida como La Granja: una Dodge Ram Hemi blanca, una Chevrolet Z71 color guinda y una Lincoln Navigator dorada. Todo quedó a disposición de la autoridad competente.

El 20 de noviembre, por la mañana, dos personas fueron detenidas en Parral por posesión de narcóticos, tras localizarse 18 envoltorios con polvo blanco con características de cocaína dentro de una camioneta Dodge Ram. Más tarde, en el municipio de Balleza, unidades estatales localizaron un vehículo Nissan Frontier abandonado con un arma larga calibre 7.62 mm, un cargador, cuatro cartuchos y una mochila con 80 envoltorios con características de cristal.

Ese mismo día, durante recorridos de prevención en coordinación con la Célula B.O.I., se detuvo en Parral a Miguel Alonso “N” de 39 años, Jaime Guadalupe “N” de 35 y Jaqueline Yessenia “N” de 23 años. Se aseguró un arma calibre 9 mm con nueve cartuchos útiles, así como un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2016. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Las operaciones de la SSPE permanecerán activas con vigilancia aérea y terrestre en Parral y zonas cercanas, reforzando la coordinación interinstitucional y la presencia operativa para prevenir delitos, recuperar vehículos robados y retirar armas de circulación, demostrando que con seguridad damos resultados.