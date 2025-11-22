Esta noche se registraron dos hechos de violencia en donde dos hombres resultaron lesionados de bala con solo minutos de diferencia en las colonias El Mezquital y en la Revolución Mexicana.

El primero de los hechos violentos se registró en las calles Mezquite Verde casi esquina con la calle Abedul, de la colonia El Mezquital. En donde un masculino fue interceptado por un sujeto armado al momento que caminaba por el lugar y sin mediar palabra lo atacó a balazos.

La víctima, de alrededor de 30 años quedo tirado en la calle mientras que vecinos del lugar llamaron a los cuerpos de emergencia.

Al llegar arribaron paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica a una clínica cercana.

Minutos después fue reportado otro ataque armado, en contra de un hombre en las calles Federiano Ceniceros y Calixto Contreras, dela colonia Revolución Mexicana.

En el lugar, un hombre de aspecto joven, quedo lesionado luego de que otro lo atacara sin motivo aparente.

La víctima fue atendida en el lugar ya que presentaba una lesión en un brazo.

Agentes policiacos indicaron que en ambos casos se desconoce información de los atacantes, así como los motivos de las agresiones.

Asimismo, se informó que, en el segundo de los ataques, varios autos resultaron dañados de impactos de bala ya que el agresor realizó varias detonaciones de arma de fuego.