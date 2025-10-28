Inicio » En marcha programa de la JMAS de descuentos “Ponte al Corriente con el Agua”
En marcha programa de la JMAS de descuentos “Ponte al Corriente con el Agua”

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua anunció el lanzamiento del programa “Ponte al Corriente con el Agua”, que ofrece descuentos a usuarios domésticos y comerciales con adeudos.

A partir del 1 de noviembre los usuarios domésticos podrán obtener el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como el 90 por ciento en adeudos de agua, drenaje y saneamiento.

Durante diciembre los beneficios serán del 90 por ciento en multas y recargos, y del 80 por ciento en adeudos del servicio.

Para los usuarios comerciales el programa inicia el 15 de noviembre, con el 100 por ciento de descuento en recargos y 60 por ciento en agua, drenaje y saneamiento.

El director ejecutivo del organismo, Alan Falomir, informó que se cuenta con alrededor de 44 mil cuentas con adeudo y que estos descuentos se aplicarán automáticamente en el sistema, por lo que el usuario no tendrá necesidad de acudir a una sucursal para hacer el trámite.

Aclaró que solo podrán acceder quienes no hayan sido beneficiados con programas similares desde agosto de 2023.

