La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua anunció el lanzamiento del programa “Ponte al Corriente con el Agua”, que ofrece descuentos a usuarios domésticos y comerciales con adeudos.

A partir del 1 de noviembre los usuarios domésticos podrán obtener el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como el 90 por ciento en adeudos de agua, drenaje y saneamiento.

Durante diciembre los beneficios serán del 90 por ciento en multas y recargos, y del 80 por ciento en adeudos del servicio.

Para los usuarios comerciales el programa inicia el 15 de noviembre, con el 100 por ciento de descuento en recargos y 60 por ciento en agua, drenaje y saneamiento.

El director ejecutivo del organismo, Alan Falomir, informó que se cuenta con alrededor de 44 mil cuentas con adeudo y que estos descuentos se aplicarán automáticamente en el sistema, por lo que el usuario no tendrá necesidad de acudir a una sucursal para hacer el trámite.

Aclaró que solo podrán acceder quienes no hayan sido beneficiados con programas similares desde agosto de 2023.