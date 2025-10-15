La diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, señaló que Morena da muestra de su autoritarismo y de que no respeta los derechos humanos al consumar los dañinos cambios a la Ley de Amparo.

“De nueva cuenta estamos viviendo un albazo de la mayoría, bastante criticable, sin análisis pertinente”, comentó.

La legisladora parralense catalogó como lamentable que Morena está cambiando todo el entorno político con experimentos y distrayendo de lo que verdaderamente importa, mientras los problemas reales del país se agravan.

Sostuvo que la maniobra legislativa vista en la Cámara Federal, es autoritaria porque no escuchó voces de que reclamaban un mayor análisis y que advertían sobre los riesgos y ataques directos contra la defensa adecuada de las personas.

El gobierno federal está actuando engañosamente mientras distrae con reformas que reconfiguran nuestra realidad, por ejemplo, casi medio país está bajo el agua y a esto se suma la opacidad en torno al número de víctimas producto de la negligencia, y la conversación nacional está siendo rebajada a las reformas.

Criticó además la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), eliminado durante la pasada administración bajo el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, hoy esa decisión cobra factura: “El Fonden tenía cerca de 80 mil millones de pesos disponibles para este tipo de emergencias. Hoy, esos recursos no están y quien sabe dónde hayan quedado, finalizó.