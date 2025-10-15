La diputada de Morena y Presidenta de la Comisión de Feminicidios, Jael Argüelles Díaz, encabezó la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional en Materia Penal de la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer las acciones legislativas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso pleno a la justicia.

Durante su mensaje, Argüelles Díaz subrayó que esta mesa representa un espacio de trabajo que prioriza la vida y seguridad de las mujeres, al abordar de manera directa la problemática del feminicidio y las violencias más graves que enfrentan.

“Sabemos que en otras mesas se abordan temas sobre igualdad sustantiva y desarrollo, pero aquí nos ocupa algo más urgente: que las mujeres podamos continuar vivas. El feminicidio es la forma más extrema de violencia y debemos erradicarla desde la ley y desde las instituciones”, expresó la legisladora.

Destacó además la necesidad de construir alianzas institucionales y fomentar la colaboración ciudadana para que las propuestas que surjan de esta mesa sean sólidas, efectivas y respondan realmente a las necesidades de las mujeres chihuahuenses.

“El conocimiento, las capacidades y el trabajo que ustedes realizan todos los días serán fundamentales para construir una propuesta legislativa que las mujeres sientan cercana y que transforme su vida cotidiana”, añadió.

A la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional se dieron cita la Secretaria de la Comisión, Jocelyn Vega Vargas, así como representantes de distintas dependencias y organismos:

• ⁠Alejandra Valles Ramírez, Fiscalía Especializada de la Mujer

• ⁠Jaqueline Alexia Ang Foster, Ichimujeres

• ⁠José Luis Luna Jáquez, Secretaría General de Gobierno

• ⁠Martha Pallares López, Fiscalía General del Estado

• ⁠Hortencia García Rodríguez, Tribunal Superior de Justicia, Tercera Sala Penal

• ⁠Norma Ledezma y Rocío Landeros Rico, Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua

Los trabajos de la Mesa se realizarán semanalmente los días miércoles, con posibilidad de extender las sesiones conforme lo requieran los temas a analizar.

Durante la primera sesión se analizarán 3 temas de gran relevancia:

• ⁠Iniciativa conocida como “Ley Alina”, que busca reconocer la legítima defensa en casos de violencia de género, mediante una adición al artículo 28 del Código Penal del Estado.

• ⁠Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir la acción penal por particular en delitos de violencia familiar ante el Tribunal Especializado en Violencia de Género.

• ⁠Modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua para establecer como medida de protección la separación del agresor del domicilio de la víctima.

Con la instalación de esta Mesa Técnica Interinstitucional, la diputada Argüelles refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones y sociedad civil para consolidar un marco jurídico que proteja, prevenga y garantice la vida y la seguridad de las mujeres en Chihuahua.