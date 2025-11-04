La gobernadora Maru Campos presidió la ceremonia de graduación y toma de protesta, de 180 nuevos elementos de formación inicial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que culminaron su preparación en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP).

La mandataria reconoció el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de cada uno de los graduandos, al destacar que la profesionalización constituye un eje esencial para consolidar instituciones fuertes, confiables y orientadas a la paz social.

“Toda sociedad que ha logrado el establecimiento pleno del Estado de Derecho ha comenzado por el fortalecimiento de sus cuerpos policiales. No existe otro camino para abatir, eliminar o disminuir las incidencias delictivas en el mundo”, expresó.

Afirmó que para consolidarlo no hay atajos, que no es asunto político, o de echar culpas a los gobiernos en turno.

“El patriotismo no se grita, se demuestra. Y ustedes hoy lo demuestran con su decisión de servir. Por eso, en nombre de los chihuahuenses: gracias. Gracias por creer en esta tierra, por cuidar lo que amamos y por recordarnos que todavía hay quienes están dispuestos a dar lo mejor de sí para que otros puedan vivir en paz”.

Añadió que pertenecer a las corporaciones policiacas es una vocación de entrega y un acto de fe en el país: “Es creer que, a pesar de las dificultades, México vale nuestra lucha y, sobre todo, que Chihuahua vale nuestra lucha”.

La titular del Ejecutivo destacó que la capacitación especializada garantiza personal altamente calificado y preparado, para desempeñarse con eficacia en seguridad pública, investigación criminal, análisis de información estratégica y tareas de reinserción social.

El grupo de egresados integrará los grupos de policía de proximidad, custodia penitenciaria, investigación y análisis de información criminal y se incorporan formalmente a sus actividades a partir de este día.

“Hoy más que nunca nuestra nación necesita mujeres y hombres como ustedes: Dispuestos a dar la cara, con la valentía y la lealtad inherentes a todo chihuahuense”, concluyó Maru Campos.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, refrendó su respaldo al fortalecimiento institucional se impulsa desde la administración estatal.

“En seguridad damos resultados, como el incremento salarial, el equipamiento de las y los elementos y las prestaciones. Estos resultados representan el compromiso de esta administración de pensar en las y los policías”, expuso.

Por su parte el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, felicitó a las y los graduandos por su vocación, esfuerzo y entrega.

En el acto estuvieron presentes ademánJesús Esteban Piñón, subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial; Fernando Ávila, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Pedro Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación.

Además del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Lazzarotto, así como la representación de la Guardia Nacional y de la Quinta Zona Militar.