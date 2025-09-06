En el marco de la ceremonia de Conmemoración del Día de la Mujer Indígena, la gobernadora Maru Campos expresó su reconocimiento a las mujeres de los pueblos originarios del estado, que afirmó, son ejemplo de fortaleza y dignidad.

Durante el acto que se llevó a cabo en Museo Casa Chihuahua, la mandataria estatal subrayó la importancia de impulsar políticas públicas para que tengan más oportunidades de desarrollo.

“Nuestras hermanas chihuahuenses necesitan políticas que de verdad cambien sus vidas, que les den más oportunidades y que fortalezcan lo más valioso que tienen: su libertad y su dignidad”, destacó.

Consideró que, aunque se ha avanzado en materia de equidad, aún hay un largo camino por recorrer para lograr la sociedad justa e incluyente que se anhela.

En el caso del Gobierno del Estado, explicó que se impulsan estrategias para transformar vidas a través de programas de apoyo a madres de familia, emprendedoras y beneficiarias de iniciativas como los 20 Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam).

Dichas estrategias, agregó la titular del Ejecutivo, van de la mano con la transformación de las instituciones, para que escuchen con respeto y con pertinencia cultural, en sus raíces, en sus tradiciones y en sus costumbres.

En el acto, la Gobernadora estuvo acompañada por Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, quien expresó el orgullo del trabajo que hacen día a día, a pesar de los obstáculos diarios.

Como parte del evento, iniciaron además las actividades del Foro Estatal “Voces de las Mujeres Indígenas”, en el que se abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, la impartición de justicia, la alimentación y la salud, así como la importancia del deporte y la visibilidad internacional de las mujeres indígenas.

Las ponencias estuvieron a cargo de Rosa Adriana Rivas Castillo, María Luisa Bustillos Palma, Tere Todos los Santos Villalobos Vigil, María Denise Mendoza Contreras, Bertha Alicia Carrillo Castro, Verónica Palma Cruz y Eufrosina Cruz Mendoza.