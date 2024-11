Encontronazo entre Noroña y Alito en el Senado; “No me ponga el dedo encima”, “date a respetar”, disputan

Los senadores Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro “Alito” Moreno, protagonizaron una encendida discusión por la inconformidad del priista, quien reclamó airadamente al morenista por no darle la palabra en la sesión en que se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de “supremacía constitucional”.

Luego de que la oposición denunció que no se le permitió intervenir para fijar un posicionamiento antes de la declaratoria de constitucionalidad, el presidente del Senado dio la palabra a algunos senadores del PRI y de Morena, y posteriormente pidió a a la secretaria de la Mesa Directiva que consultara si el tema estaba suficientemente discutido, a lo que la mayoría de Morena respondió afirmativamente.

Para ese momento, Alito Moreno ya había subido hasta el asiento del presidente del Senado para reclamarle que no le había permitido la palabra. El dirigente priista, visiblemente molesto, manoteó y señaló con su índice derecho a la cara de Fernández Noroña, quien sin levantarse de su lugar le exigió “¡No me ponga el dedo encima!”, “¡Respeto a la Presidencia!”, “¡No me toques!”.

“¡A mi no me grites!”, “¡Date a respetar!”, “¡50 veces, date a respetar!”, respondió Moreno Cárdenas, quien encendió los ánimos de varias senadoras de Morena, entre ellas Lucía Trasviña y Margarita Valadez, quienes a gritos exigían al líder del PRI que se alejara de Fernández Noroña.

Después de escenificar momentos muy tensos, Alejandro Moreno aceptó regresar a su escaño para pedir la palabra desde ahí.

Luego de que se recuperó el orden en el Pleno, el presidente del Senado advirtió que no permitirá que le falten al respeto y denunció que fue agredido por Moreno Cárdenas, quien le recordó la época en que siendo oposición Fernández Noroña, al igual que él, subía a reclamarle “con firmeza” a los presidentes de la Cámara de Diputados.

“Bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima, yo no los toqué a nadie y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí hubo una agresión… a ver, a ver…

Me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, porque no solo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto, como el merecen todos los senadores y senadoras y yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque el senador Moreno es hombre y yo también, y me parece que tenemos que irnos respetando”, advirtió.

Tras este mensaje, Fernández Noroña aceptó que se iniciara un debate entre Morena y los opositores.

