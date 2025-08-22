Un hombre sin vida fue localizado esta tarde en la alberca del Club Deportivo De´Martlub, del cual se desconoce como sucedió el hecho y solo se indicó que se encontró ahogado.

El hecho se registró en el lugar ubicado sobre la avenida Tecnológico casi esquina con la calle Aguirre Laredo, hasta done arribaron autoridades para tomar nota del hallazgo.

Fueron agentes municipales quienes acudieron al lugar como primeros respondientes y quienes confirmaron el hallazgo y de inmediato solicitaron apoyo médico, el cual llego a los pocos minutos para corroborar que el hombre ya no contaba con signos de vida.

Personal de seguridad del lugar solo se limitó a informar que se registró un accidente, por lo que se desconoce si el hoy occiso era trabajador o un cliente del mismo.