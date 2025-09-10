Las remodelaciones del Estadio Azteca han estado en boca de todos en las últimas semanas, ya que el Coloso de Santa Úrsula se prepara para recibir el Mundial 2026 con una cara renovada y moderna. El regreso del América a su casa ha generado mucha expectativa, no solo entre la afición azulcrema, sino en el fútbol mexicano en general.

Sin embargo, la noticia de este día no tiene nada que ver con los avances en la obra ni con el esperado debut en el remodelado recinto. Lo que se vivió fue un acontecimiento lamentable que puso en alerta a las autoridades y provocó gran consternación entre las personas que se encontraban cerca del inmueble.

De acuerdo con Azteca Noticias, se registró una fuerte movilización policial a las afueras del ahora Estadio Banorte tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad. El cadáver fue localizado sobre la calzada de Tlalpan, justo frente a la puerta 11 del Coloso. Aunque todavía no se conocen las causas oficiales del deceso, se sospecha que pudo haber caído desde el puente peatonal que cruza la vialidad en esa zona.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido para esclarecer las circunstancias de este hecho. Mientras tanto, ya se planean alternativas para poder evitar este tipo de situaciones en el Mundial, por lo que podríamos ver cambios y remodelaciones a las afueras del inmueble por esta situación.