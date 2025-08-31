Inicio » Encuentran punto de halconeo, fusil y balas calibre .223mm en Guadalupe y Calvo
Encuentran punto de halconeo, fusil y balas calibre .223mm en Guadalupe y Calvo

En Operativo de la Célula BOI efectuado ayer sábado en Guadalupe y Calvo, se ubicó un punto de halconeo en la parte alta de un cerro y entre la maleza encontraron un arma de fuego tipo fusil, cargadores y cientos de municiones.

La intervención de elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se llevó a cabo para prevenir e inhibir la comisión de algún delito.

Al circular por la brecha de terracería que conduce de Guadalupe y Calvo al lugar conocido como el Rancho de Roberton, se encontró un punto de halconeo en la parte alta de un cerro y entre la maleza se localizó:

• 01 arma de fuego marca Anderson Manofacturing, calibre .223mm.

• 12 cargador calibre .223mm.

• 250 Cartuchos Calibre .223mm.

• 01 Pechera táctica

• 02 Pantalones tácticos color verde pixelado

• 01 Camisola táctica color verde pixeleado

Los operativos continúan para brindar seguridad a los viajeros que transitan por esta vía, así como la búsqueda y localización de personas armadas, personas que cuenten con órdenes de aprehensión y vehiculos con reporte de robo, generando confianza para la ciudadanía.

