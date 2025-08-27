El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó este día, de manera simbólica, el cheque por la cantidad de 2 millones 814 mil 201 pesos del programa de Becas para el Acceso a la Universidad, a las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

“Hace 4 años se hizo el planteamiento de otorgar estas becas debido a la deserción escolar, principalmente en la brecha de mayor índice que es en la etapa de preparatoria a la universidad. Hoy seguimos siendo el único de los 2,478 municipios que existen en el país, que apoya alas y los jóvenes que desean seguir con su preparación profesional”, destacó.

Este apoyo beneficiará a 1,077 estudiantes de nuevo ingreso a la institución educativa, indicó el edil juarense.

Asimismo, dijo que en la administración 2021-2024 se entregaron 6,200 becas, sin embargo, para este año se otorgarán 3,500 y se espera que a lo largo de la administración sean entregadas 9,700.

El alcalde felicitó al alumnado y les invitó a continuar con sus estudios. Precisó que en Juárez se va a continuar impulsando e invirtiendo en la educación, puesto que es invertir para el futuro de una comunidad próspera.

El secretario académico de la UTCJ, Hugo García Vargas, agradeció el apoyo que da el Gobierno Municipal para que las juventudes no claudiquen en sus estudios, pues ofrece una oportunidad de acabar con el abandono de la profesionalización.

Por su parte, el director general del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, señaló que con el programa de Becas para el Acceso a la Universidad se ha logrado ayudar a 7 universidades duplicando el número de becas.

En el evento estuvo Brenda Güereca Carreón, de Atención a la Juventud; María Esther Reyes Navarro, coordinadora general del IMJ y el jefe de Bienestar de la Juventud, Darío Gael Martínez Gómez.