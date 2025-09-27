A través del programa de apoyo 25-75 del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó esta mañana las obras de pavimentación que se realizaron en la calle Alfonso Montenegro, en la colonia Héroes de la Revolución.



La vialidad de concreto hidráulico se encuentra entre las calles Manuel López y Santiago Blancas, en la cual se invirtieron 2 millones 331,862 pesos.



El Alcalde agradeció a los vecinos que se sumaron al programa 25-75 donde los colonos aportan el 25 por ciento del costo de la obra y el Municipio el 75 por ciento restante.



“Nos da gusto que más vecinos se sumen, que pongan un granito de arena, ya que el Municipio se encarga de poner lo demás, aparte el concreto hidráulico dura muchos años”, comentó.



Javier Said Estrada De La Torre, gerente general de SUMA, informó que las obras incluyeron el cambio de tomas de agua y descargas sanitarias, a fin de garantizar la vida útil del pavimento.



Mencionó que los vecinos aportaron 582 mil 965 pesos para las obras de pavimentación, mientras que el Gobierno Municipal entregó un millón 748 mil pesos, para beneficiar de manera directa a 21 familias.



Dijo que gracias a los trabajos de pavimentación que se hicieron en la calle Alfonso Montenegro, se logró tener acceso entre dos vialidades importantes, lo cual ayudará a evitar tráfico.



Luis Chávez, uno de los beneficiados con el programa, agradeció el apoyo del alcalde, pues dijo que los vecinos no hubieran logrado solventar el costo total de la obra, sin la ayuda del Gobierno Municipal.



El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, indicó que la Dirección de Control de Tráfico instaló señalética horizontal para dividir los dos carriles de la calle, además pintó 86 metros cuadrados en la zonas peatonales y se instalaron dos señalamientos para hacer alto.



El director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez, comentó que la Dirección de Alumbrado Público dio mantenimiento a 29 luminarias que estaban en esa vialidad y áreas aledañas, mientras que la Dirección de Limpia retiró 3.5 toneladas de tiliches, basura y tierra de arrastre.



En la entrega de las obras de pavimentación estuvo la síndica Ana Carmen Estrada y vecinos beneficiados con los trabajos.