El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó la entrega de obras de pavimentación de la calle Quinta, en la colonia Torres del PRI.



Las obras abarcan el tramo de la calle Ricardo Espinoza a Laguna de Coatetelco.



Daniel González García, director general de Obras Públicas, mencionó que es una obra completa porque consta de pavimentación de concreto hidráulico, introducción de agua potable, guarniciones, banquetas, alumbrado público, alcantarillado y pintura.



Explicó que esta es la segunda entrega de obras, ya que en el 2023 se invirtieron 4.5 millones de pesos en la pavimentación y ahora las obras tienen un valor de 4 millones 814,547 pesos.



El tramo pavimentado conecta a varias escuelas, por lo que el beneficio es superior.



El director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, informó que se dio mantenimiento a 70 luminarias, se retiraron 6.2 toneladas de tiliches, tierra de arrastre y basura, además de 26 llantas.



Jesús Manuel García Reyes, coordinador general de Seguridad Vial, detalló que la dependencia a su cargo instaló señalética horizontal 532 metros lineales en eje central y 154 metros cuadrados en cruces peatonales y líneas de frenado.



Josefina Barretero, vecina beneficiaria, agradeció al Presidente Municipal por escucharlos, ya que después de 35 años “nuestro sueño se hizo realidad”.



En la entrega de la obra estuvieron presentes la síndica municipal, Ana Carmen Estrada; el regidor de Educación, Jorge Bueno Quiroz y Víctor Valencia, coordinador de Atención Ciudadana del Suroriente.