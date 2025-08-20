El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar encabezó este día la reunión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, durante la cual se entregó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) un recurso económico como apoyo para el proyecto de promoción y difusión Cultura Tierra Adentro.

El alcalde hizo la entrega del beneficio que se utilizará para el proyecto de promoción y difusión Cultura Tierra Adentro, propuesto por Tomás Cuevas Contreras, catedrático investigador de la casa de estudios.

Cuevas Contreras explicó que este es un proyecto que impulsó la UACJ y que tiene como finalidad impactar en la sociedad, que tenga un beneficio para la comunidad y para los turistas de cualquier lugar.

“Este es uno de los proyectos de gran interés, sobre todo porque aquí en Juárez no tenemos más que darle la importancia, ya que sin este camino posiblemente la ciudad no existiría como tal, porque se enalteció el comercio, la evangelización y la cuestión militar”, indicó.

Este viene a rescatar el patrimonio histórico, que todo mundo conozca lo que aquí pasó y su peso en la historia local y nacional, todo esto debe estar a disposición de cualquier persona para fortalecer la identidad de esta frontera, agregó.

Cuevas Contreras aseguró que estos recursos se utilizarán para la señalización, para que quienes estén en las calles vean un QR, bajen la información a su dispositivo móvil y conozcan los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El regidor y coordinador de la Comisión, José Mauricio Padilla, dijo que entregaron a la Universidad 52 mil pesos, los cuales servirán para hacer trabajos de recaudación de formación histórica, comprar material y lo necesario para guardar la información digital y tomarla a través de un QR.

En esta reunión se contó con la presencia del regidor Pedro Alberto Matus Peña y vía telefónica, Héctor Hugo Avitia Corral, así como la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina y de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

