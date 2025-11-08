Ciudad Juárez- La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) entregó varias propuestas para tomar en cuenta a la hora de renegociar el tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá.

El delegado de la ANIERM en Chihuahua, Marcelo Vázquez Tovar, indicó que esta semana se entregó un documento a la Secretaría de Economía Federal en el que se compilan las aportaciones de Index, Coparmex, Canacintra, Canacar, Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez, Anderson Immigration Law Group y el despacho fiscalistas VSG Abogados y Consultores, durante el foro realizado en esta ciudad.

Entre las aportaciones destaca la necesidad de que el esquema maquilador, soportado en México dentro del decreto IMMEX (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación), sea incluido dentro del TMEC.

Vázquez Tovar expuso que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no tienen entre sus figuras legales al esquema IMMEX, que en la práctica funciona como la columna vertebral de la manufactura en la región TMEC.

Dijo que por ello es necesario que los tres países tengan dentro de su normatividad un esquema como este unificado para que de esta forma las empresas de los tres países que trabajan bajo IMMEX tengan una base jurídica unificada.

Agregó que incluir a la maquiladora en el TMEC evitaría que cualquiera de los tres países obstaculice el funcionamiento de la manufactura de exportación como ha estado sucediendo a raíz de cambios que se hacen en los aranceles de Estados Unidos o en la normatividad de México.

El documento entregado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado incluyen propuestas del tema laboral fiscal migratorio y de transporte recopiladas durante el foro realizando el pasado 25 de septiembre en esta ciudad.

El Gobierno Federal recibió de manera directa el las propuestas a través de su buzón y el gobierno del Estado la recibió en un foro realizado la semana pasada en la ciudad de Chihuahua, con la presencia del representante del Gobierno Federal para la frontera norte Héctor Ochoa.

En dicho foro el funcionario federal dijo que las propuestas vertidas durante este foro serían incluidos entre las recomendaciones que escuchará el secretario de economía Federal Marcelo Ebrard y que serán apoyo para la negociación del tratado que iniciará en el 2026.

Vázquez Tovar indicó que además de estas propuestas, la ANIERM estará subiendo todas estas propuestas directamente en el Cuarto de Junto, que es la sala donde están los asesores que apoyan al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en las negociaciones.