En Sesión Solemne del Congreso de Chihuahua, encabezada por representantes de los Tres Poderes del Estado, se llevó a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Educativo edición 2025.

En la categoría individual, el ganador fue el trabajo titulado: cuidar a quien enseña también es enseñar: juego, emoción y vocación en el corazón; bajo el pseudónimo “corazón de maestro”, del Mtro. Alejandro Ocón Herrera.

Con la implementación del proyecto en escuelas de la zona rural, se logró cambiar de forma positiva cómo se vive el Consejo Técnico Escolares (CTE), ya que esta realizado a partir de elementos tecnológicos para el diseño de juegos interactivos y la reinterpretación de juegos tradicionales, a fin de lograr que las y los docentes reflexionen y se involucren más con el nuevo modelo educativo.

El proyecto se ha planteado durante seis consejos técnicos en zonas rurales donde hay escuelas multigrado, es decir, con pocos maestros y con varios niveles juntos; en donde además los docentes no se quedan por mucho tiempo y siempre tienen mucha carga administrativa.

En la categoría por equipo, el trabajo ganador fue el titulado: Aula Bilingüe, registrado con el pseudónimo “Los Pacíficos”, del municipio de Urique, cuyos autores son: la Licda. Elizabeth Ceniceros Chávez, la Mtra. Blanca Eugenia Sáenz Villatoro, y los licenciados Genaro Urías González y Juan David Mancinas Torres.

Dicho trabajo parte de la iniciativa docente basada en la observación de la realidad en la Escuela Secundaria Es-44 Agustín Yáñez, de Urique, Chih., realidad relacionada con los conflictos cotidianos al interior del plantel, entorno escolar y en la comunidad, afectando en el bienestar emocional, social y académico de todos los involucrados.

Se centra en la recreación de habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica y siguiendo patrones de comunicación que priorizan el diálogo sobre la confrontación, además, se fundamenta la imperiosa necesidad de implementar estrategias orientadas a encauzar la resolución no violenta de los conflictos, no solo en el estudiantado, sino también a los padres de familia, a los docentes, a las autoridades educativas y gubernamentales de los tres niveles.

En su intervención, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, resaltó que la esencia de la Medalla al Mérito Educativo, está en reconocer y visibilizar la vocación, el compromiso y la creatividad de nuestras maestras y maestros; ya que éste no es un simple concurso, es una plataforma que valora el trabajo que nace desde el aula, desde la experiencia directa con los estudiantes, desde la pasión por enseñar y transformar realidades. Aquí se reciben proyectos que no solo son innovadores e inéditos, sino que también han sido comprobados y documentados con evidencias claras de su aplicación y efectividad en distintos contextos educativos.

Por último, el Mtro. Federico Acevedo Muñoz, en representación de la Gobernadora Constitucional de Poder Ejecutivo del Estado, expresó su felicitación a las y los docentes galardonados, y reconoció la participación de las y los docentes que se inscribieron en la convocatoria.

La aportación de las y los docentes, trasciende más allá de los muros escolares y gracias a esta convocatoria se pueden difundir los testimonios que dan muestra de que la educación es y seguirá siendo la mejor herramienta para fortalecer el tejido social, para construir ciudadanas y ciudadanos de esperanza; culminó.

Cabe destacar que, al finalizar el acto solemne, fueron entregados los reconocimientos a las personas que participaron en la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2025.