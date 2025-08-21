El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, encabezó la ceremonia de entrega del Manual para Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cuya elaboración estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y académicos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

En el evento realizado en el auditorio de la Fiscalía en Ciudad Juárez, se entregaron simbólicamente 50 manuales a Agentes del Ministerio Público de las diversas Unidades Investigación, sin embargo, el documento se hará llegar a cada uno de los servidores públicos para optimizar sus funciones.

El Fiscal General agradeció a los exgobernadores Fernando Baeza Meléndez y Patricio Martínez García, por su aportación a los manuales de procedimientos ministeriales que realizaron durante sus respectivas administraciones, el primero como Subprocurador de la República y el segundo como titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Jáuregui destacó el esfuerzo de las y los Ministerios Públicos, tanto en su labor diaria como en su compromiso por profesionalizarse, de tal forma que les refrendó su apoyo en todo momento.