Un total de 26 alfareros chihuahuenses fueron premiados por Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch), en el marco del 28 Concurso Regional de Cerámica de Mata Ortiz 2025, donde se destinó una bolsa de 400 mil pesos en premios.

La ceremonia se realizó en la explanada de la vieja estación del ferrocarril, en la comunidad de Mata Ortiz, en el municipio de Casas Grandes.

La bolsa de premios se repartió entre los ganadores de las ocho categorías y dos premios especiales: Galardón y Excelencia.

En total participaron 275 artesanos de la región con 324 piezas registradas, de las cuales la ganadora al Premio a la Excelencia fue realizada por el artesano Héctor Gallegos Ramírez, quien obtuvo un estímulo económico de 35 mil pesos.

Otro de los premios especiales fue el llamado Galardón, otorgado por el artesano José Silbeira Orozco, quien obtuvo un estimulo de 25 mil pesos con su pieza.

Liliana Terrazas, directora de Fodarch, destacó el esfuerzo de los artesanos de Mata Ortiz, cuya alfarería ha obtenido reconocimiento internacional, al ser parte de la identidad cultural de esta región del estado e incentivó a seguir creando tan extraordinaria obra artística.

La funcionaria reconoció la calidad de las piezas de los participantes y subrayó la importancia de que este evento prevalezca, para promover el arte de la cerámica en todos los niveles.

En el presídium estuvieron representantes municipales y estatales, la secretaria de cultura Alejandra Enríquez en representación de la gobernadora del estado; Luis Ochoa, director de economía de la SIDE; Roberto Lucero Galaz, presidente municipal de Casas Grandes; Mario Covarrubias, jefe de capacitaciones de FONART y el maestro ceramista Diego Valles.

Al término de la ceremonia, las piezas de cada participante fueron expuestas para su comercialización. Además, se llevó a cabo en el mismo lugar el Festival Gastronómico y Cultural, donde se presentaron diferentes números musicales, de danza, así como la exposición de productos locales y antojitos de la región.