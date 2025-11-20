La gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de equipo y mobiliario para 36 escuelas de educación Básica de la región noroeste del estado, que significó una inversión superior a los 2 millones 800 mil pesos, como parte del programa Juntos Construimos.

El acto se efectuó en las instalaciones de la Secundaria Estatal Jesús Ignacio González Medina, con la presencia de autoridades educativas, así como de los ayuntamientos de Ascensión, Buenaventura, Galeana, Janos, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

El material distribuido incluye calentones de leña y a gas, aparatos de aire evaporativo, luminarias, pupitres, mesas, sillas, pizarrones, tinacos, además de cubetas de pintura e impermeabilizante, en beneficio de 19 mil 700 alumnos de 36 planteles de la zona.

Lo anterior, añadió, se suma al aula didáctica inaugurada durante el presente año, en la cual se hizo una inversión de 1.4 millones de pesos

En su mensaje, la jefa del Ejecutivo señaló que el Gobierno que encabeza aspira a tener jóvenes felices aquí en el estado, que luego puedan volar muy alto en el mundo, con esas capacidades y talentos que tienen, que están desarrollando.

“Estos instrumentos sirven para que ustedes se eduquen de la mejor manera y no estén preocupados por el calor o el frío”, abundó, para posteriormente proceder a la entrega simbólica de los apoyos.

En representación de los beneficiarios, la alumna Estefanía Vega, presidenta de la Sociedad de Alumnos del plantel, agradeció a Gobernadora por su presencia en la escuela, que es un lugar donde cada día se construyen sueños.

La directora del plantel, Martha Laura Chacón, dijo que la visita de la gobernadora Maru Campos representa más que un acto institucional, un gesto de cercanía, compromiso y sensibilidad hacia las necesidades de los jóvenes.

En la ceremonia estuvieron presentes además el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez; el senador Mario Vázquez y la diputada local, Yesenia Reyes.