El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), entregó este martes 25 becas de acceso a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con una inversión de 96 mil 720 pesos.

La entrega se hizo en un evento realizado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien destacó que los protagonistas de este esfuerzo son los jóvenes, por eso, la mejor inversión que puede hacer un municipio es en su educación.

Ortiz Orpinel subrayó que por cuarto año consecutivo, Ciudad Juárez es el único municipio en el país que otorga este tipo de becas para facilitar el acceso a la universidad.

El director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, resaltó que el año pasado se entregaron cinco becas para la UACH, pero en esta ocasión se incrementó en otras 20, reflejando un mayor compromiso del Gobierno Municipal con la juventud.

Agradeció también a las autoridades universitarias por el apoyo y las facilidades brindadas para fortalecer las políticas públicas diseñadas por el instituto.

Por su parte, el rector de la UACH, Luis Rivera Campos, señaló que este tipo de políticas refuerzan los esfuerzos de la institución para combatir la deserción escolar y permiten cristalizar el sueño de muchos jóvenes de cursar una carrera universitaria.

Exhortó a los beneficiarios a aprovechar al máximo esta oportunidad para formarse profesionalmente y retribuir a la comunidad.

Con estas acciones, el programa municipal ha entregado en cuatro años más de 9,200 becas a estudiantes que han ingresado a la universidad, consolidándose como una política pública única a nivel nacional en apoyo a la educación superior.