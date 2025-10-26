Siendo parte de los proyectos del Presupuesto Participativo, esta tarde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega de los parques Banus y Tres Cantos, los cuales fueron rehabilitados para los vecinos de los fraccionamientos Banus y Jardines de San Patricio I.



El Presidente destacó la participación de los vecinos para que dichos proyectos se efectuaran, señalando su entusiasmo al ver que niños y jóvenes comienzan a hacer uso de los juegos y ejercitadores.



Los proyectos incluyeron la construcción de canchas de usos múltiples, andadores de concreto, instalación de juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, pasto sintético de colores, así como mobiliario urbano como bancas y contenedores de basura, ambos proyectos realizados con una inversión conjunta de más de 12 millones de pesos.



Como trabajos adicionales, la dirección de Servicios Públicos hizo la limpieza general y poda de arbolado de los espacios, así como la instalación de luminarias led en ambos parques con el fin de que los espacios puedan ser utilizados por las noches.



José Noé Alcaráz, proponente del parque Banus, agradeció al alcalde por los trabajos ejecutados ya que mencionó que ese espacio antes era un baldío y tenían cerca de 10 años gestionando la construcción del parque.



Por su parte el señor Erick Amin, proponente del parque Tres Cantos, mencionó que es un sueño hecho realidad ver el espacio terminado, ya que las familias se integran y generan convivencia entre vecinos.



En las entregas también estuvieron presentes la sindica municipal, Ana Carmen Estrada; Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; Daniel González, director general de Obras Públicas; Abraham Espitia, director de Alumbrado Público y Daniel Zamarrón, director de Parques y Jardines.