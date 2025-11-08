La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), entregó material de construcción a 18 escuelas del municipio de Jiménez con el propósito de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad educativa en beneficio de mil 974 estudiantes.

Rosa Isela Velazco Fraire, jefa del Departamento de Servicios Regionales de SEECH en la Zona Sur, refirió que entre las escuelas beneficiarias se encuentran preescolares, primarias, secundarias, el Centro de Atención Múltiple (CAM) y planteles que brindan atención a niñas y niños indígenas.

La asignación del material para el mantenimiento y conservación de los espacios educativos se hizo en base a los requerimientos planteados por las y los directivos de cada una de las escuelas beneficiadas a través de la plataforma del Sistema Único de Necesidades Educativas (SUNE).

Velazco Fraire manifestó que estas entregas son parte de los apoyos que continuamente otorga el Gobierno del Estado a través de la SEyD y SEECH con el fin de ofrecer a las alumnas y alumnos el entorno ideal para su correcta formación académica.

La funcionaria añadió que las escuelas ubicadas en la región sur del estado han sido ampliamente favorecidas con esta serie de apoyos que han dispersado las autoridades educativas.