La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, realizó la entrega de reconocimientos a las y los docentes de esta institución que participaron como pares evaluadores en el Proceso de Evaluación de Solicitudes para el Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Este reconocimiento busca destacar la labor fundamental y el profesionalismo de quienes contribuyeron en este proceso, garantizando la calidad, transparencia y rigor académico en la evaluación de los perfiles docentes.

Cabe resaltar que la participación de las y los profesores de la UACH como pares evaluadores son muestra del compromiso institucional con el fortalecimiento de la educación superior en México, así como con la consolidación de una planta académica de excelencia que impulsa el desarrollo científico, humanístico y social del país.