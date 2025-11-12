Inicio » Entregan apoyos del programa NutriChihuahua a 200 personas adultas mayores y con discapacidad
Portada

Entregan apoyos del programa NutriChihuahua a 200 personas adultas mayores y con discapacidad

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) benefició a más de 200 personas adultas mayores y con discapacidad, con la entrega de más de 400 despensas, como parte del programa NutriChihuahua.

La jornada se llevó a cabo en el Centro Comunitario Fray García de San Francisco, donde se destacó el compromiso por mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Rodolfo Benavides, coordinador del Centro Comunitario, destacó que este año se ha notado una gran diferencia en el apoyo brindado, especialmente para los adultos mayores.

El Gobierno del Estado de Chihuahua ratifica así su compromiso con la construcción de comunidades solidarias e incluyentes, donde cada persona reciba el acompañamiento y respaldo necesario para mejorar sus condiciones de vida.

banner
You Might Also Like

You may also like

Arrestan a presunto narcomenudista en la colonia Revolución Mexicana

Ponen en marcha el programa “Todos Pagamos el Agua”

Jóvenes de la “Generación Z México” preparan manifestación en la Plaza de...

Inauguran Hyundai East El Paso con presencia del alcalde Pérez Cuéllar

Revisa SSPE Cereso #3 en busca de artefactos prohibidos

Retiran cableado obsoleto sobre la avenida Tecnológico

Juárez noticias All Right Reserved.