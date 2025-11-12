El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) benefició a más de 200 personas adultas mayores y con discapacidad, con la entrega de más de 400 despensas, como parte del programa NutriChihuahua.

La jornada se llevó a cabo en el Centro Comunitario Fray García de San Francisco, donde se destacó el compromiso por mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Rodolfo Benavides, coordinador del Centro Comunitario, destacó que este año se ha notado una gran diferencia en el apoyo brindado, especialmente para los adultos mayores.

El Gobierno del Estado de Chihuahua ratifica así su compromiso con la construcción de comunidades solidarias e incluyentes, donde cada persona reciba el acompañamiento y respaldo necesario para mejorar sus condiciones de vida.