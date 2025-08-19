El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) entregó un cheque simbólico a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez (UPNECH), por la cantidad de 234 mil 432.00 pesos, para los estudiantes beneficiarios del programa Becas de Acceso a la Universidad.

“No hay otro municipio en todo México que tenga este tipo de becas, además, somos quienes más invertimos en educación, rehabilitación de escuelas, becas de equidad social y entrega de útiles escolares”, señaló el titular de la Dirección de Educación, Guillermo Enrique Alvidrez Olivas.

Sergio Armendáriz Díaz, director de la UPNECH, agradeció el proceso de becas y reconoció el trabajo efectivo que se ha hecho por parte del Gobierno Municipal con acciones que propician la preparación académica de las y los jóvenes fronterizos.

“Estamos en el camino adecuado, cerramos filas y abrimos puertas para hacer las cosas buenas que esta universidad se propone; seguiremos transitando por ese camino de civilidad y en la ruta de fortalecer, así como de consolidar la cultura pedagógica y profesionalización docente”, expresó.

Luis Osvaldo Rivas García, director general del IMJ, destacó que este es el cuarto año consecutivo que se aplica el programa de entrega de becas de acceso a la universidad, por lo que agradeció la confianza de las y los estudiantes, al igual que de la institución educativa.

“Gracias a su credibilidad, este año estamos rompiendo récord en apoyos, como en intervenciones y becas, entre otros programas”, subrayó el funcionario.

La alumna Dania Reyes dio la bienvenida a las y los compañeros de nuevo ingreso a las Licenciaturas de Intervención Educativa y Pedagogía; mencionó que la educación es sin duda el camino seguro para transformar y construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

En el evento estuvo el jefe de Bienestar a la Juventud del IMJ, Darío Gael Martínez Gómez; la coordinadora general del IMJ, María Ester Reyes Navarro y el subdirector académico de la UNPECH, Jesús Eliseo Ríos Durán.