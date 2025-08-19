Inicio » Entregan becas a estudiantes de nuevo ingreso a la UPNECH
Portada

Entregan becas a estudiantes de nuevo ingreso a la UPNECH

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) entregó un cheque simbólico a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Unidad Juárez (UPNECH), por la cantidad de 234 mil 432.00 pesos, para los estudiantes beneficiarios del programa Becas de Acceso a la Universidad.

“No hay otro municipio en todo México que tenga este tipo de becas, además, somos quienes más invertimos en educación, rehabilitación de escuelas, becas de equidad social y entrega de útiles escolares”, señaló el titular de la Dirección de Educación, Guillermo Enrique Alvidrez Olivas.

Sergio Armendáriz Díaz, director de la UPNECH, agradeció el proceso de becas y reconoció el trabajo efectivo que se ha hecho por parte del Gobierno Municipal con acciones que propician la preparación académica de las y los jóvenes fronterizos.

“Estamos en el camino adecuado, cerramos filas y abrimos puertas para hacer las cosas buenas que esta universidad se propone; seguiremos transitando por ese camino de civilidad y en la ruta de fortalecer, así como de consolidar la cultura pedagógica y profesionalización docente”, expresó.

banner

Luis Osvaldo Rivas García, director general del IMJ, destacó que este es el cuarto año consecutivo que se aplica el programa de entrega de becas de acceso a la universidad, por lo que agradeció la confianza de las y los estudiantes, al igual que de la institución educativa.

“Gracias a su credibilidad, este año estamos rompiendo récord en apoyos, como en intervenciones y becas, entre otros programas”, subrayó el funcionario.

La alumna Dania Reyes dio la bienvenida a las y los compañeros de nuevo ingreso a las Licenciaturas de Intervención Educativa y Pedagogía; mencionó que la educación es sin duda el camino seguro para transformar y construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

En el evento estuvo el jefe de Bienestar a la Juventud del IMJ, Darío Gael Martínez Gómez; la coordinadora general del IMJ, María Ester Reyes Navarro y el subdirector académico de la UNPECH, Jesús Eliseo Ríos Durán.

You Might Also Like

You may also like

Ha dejado gusano barrenador en México perdidas por 300 mdd a los...

Con la colocación de siete válvulas la J+ mejora la presión en...

La UACJ se convierte en epicentro de la Inteligencia Artificial: Conferencias, apps...

Crean funda de celular que se quema al sol para advertir sobre...

El supermercado con una roca de 10 mil años en medio de...

Mujer de 38 años se muda a asilo… y asegura que ahí...

Juárez noticias All Right Reserved.