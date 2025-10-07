En el marco de la celebración de su 70 aniversario, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Banco Santander México realizaron la entrega de la Beca Santander-UACH, con la que 50 integrantes de la comunidad universitaria fueron beneficiados para realizar estancias de investigación, movilidad semestral o prácticas médicas en México y el extranjero.

El programa representa una inversión conjunta de más de 600 mil pesos, destinada a respaldar la formación académica y profesional de estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución, fortaleciendo la internacionalización de la UACH y la proyección del talento chihuahuense a nivel global.

En su mensaje, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, expresó que: “En la Universidad estamos convencidos de que la internacionalización es un pilar fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes. Fortalecer sus competencias en contextos globales no solo amplía su visión académica y cultural, sino que también los prepara para afrontar con éxito los retos de un mundo cada vez más interconectado”.

Asimismo, agradeció a Banco Santander por el respaldo y la confianza hacia la comunidad universitaria, al otorgar 50 becas de movilidad internacional que permitirán a sus alumnos vivir experiencias académicas en otros países, compartir conocimientos y representar los valores de la UACH.

Por su parte, Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, destacó: “En Santander creemos firmemente en el poder transformador de la educación y la movilidad académica. A través de esta beca, en alianza con la UACH, impulsamos a jóvenes y académicos para que puedan llevar su talento más lejos y regresar a Chihuahua con nuevas ideas y experiencias”.

La ceremonia de entrega contó con la participación de autoridades universitarias, representantes de Banco Santander y medios de comunicación. El momento más significativo fue la entrega simbólica del cheque, que reafirmó el compromiso conjunto de la UACH y Banco Santander con la formación integral y la internacionalización.

Con la Beca Santander-UACH, ambas instituciones ratifican su compromiso de abrir puertas al talento universitario, consolidando a la Universidad Autónoma de Chihuahua como un referente en la formación de profesionales con visión global y arraigo local.