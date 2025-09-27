Inicio » Entregó Cruz Pérez Cuéllar obsequios a la presidenta Claudia Sheinbaum preparados por mujeres indígenas juarenses
Ciudad Juárez

Entregó Cruz Pérez Cuéllar obsequios a la presidenta Claudia Sheinbaum preparados por mujeres indígenas juarenses

by Salvador Miranda
El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hizo entrega a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un conjunto de obsequios elaborados con dedicación y profundo significado por mujeres funcionarias indígenas de nuestra ciudad.

Estos presentes representan la historia, la identidad y la lucha de los pueblos originarios, y fueron concebidos como un gesto de gratitud y compromiso con un México más justo e incluyente. Cada pieza fue realizada con manos que tejen cultura, esperanza y dignidad, compartiendo con la presidenta un símbolo vivo de las raíces que fortalecen a nuestra nación.

Entre los obsequios destacan:

Traje morado con zigzag blanco, vestimenta de gala que simboliza la esperanza y la lucha feminista por un futuro libre de violencia para todas las mujeres.

Canasta mediana de pino con tapadera, útil para tortillas, semillas o pertenencias, que representa el cuidado y la preservación.

Canasta de hojas de pino adornada con florecita, reflejo de la sencillez y belleza de la vida comunitaria.

Canasta para guardar pequeñas pertenencias, que transmite la alegría y vitalidad de nuestras comunidades.


Como complemento, se incluyó un violentómetro traducido al rarámuri y al chinanteco, herramienta que busca acercar la prevención de la violencia a las mujeres de pueblos originarios en su propia lengua, fortaleciendo la cultura de respeto y equidad.

Con esta entrega, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes de hermandad, reconociendo el valor de nuestras raíces indígenas y respaldando las políticas de transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

