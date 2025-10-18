En una operación que combina logística aérea, cooperación interinstitucional y compromiso social, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, coordinó el segundo envío de ayuda humanitaria hacia las regiones más afectadas e incomunicadas de Veracruz, devastadas por lluvias e inundaciones.

Desde la plataforma aérea de Protección Civil, el mandatario supervisó la carga de víveres en un helicóptero Black Hawk, acompañado por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, el director de Protección Civil, Erik Cavazos, y el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas. A través de una cadena humana, el equipo aseguró el embarque de recursos vitales destinados a comunidades de difícil acceso.

“Somos una misma familia, somos un mismo país, siempre va a haber altas y bajas y cuando alguien pide ayuda, Nuevo León siempre levanta la mano”, expresó García Sepúlveda al concluir la maniobra aérea.

Hasta la fecha, Nuevo León ha movilizado 24 toneladas de apoyo, que incluyen despensas, medicamentos, agua purificada, ropa, productos de higiene, alimento para mascotas y comida enlatada. Este segundo envío se suma a las misiones previas: una por vía terrestre y otra aérea.

Además de los insumos básicos, los helicópteros de Fuerza Civil y Protección Civil han permitido restablecer el suministro eléctrico en zonas que permanecían aisladas. En colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se logró reactivar la energía en comunidades rurales, favoreciendo la resiliencia y la recuperación ambiental del territorio.

El operativo también integra acciones de saneamiento: el organismo Agua y Drenaje de Monterrey enviará hidrolavadoras industriales a San Luis Potosí, con el propósito de eliminar sedimentos y residuos del sistema de drenaje urbano y doméstico. Dichas medidas buscan evitar la proliferación de bacterias y mantener la calidad del recurso hídrico, un aspecto esencial para la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

Mientras tanto, los equipos de campo —41 elementos de Protección Civil, 25 colaboradores del Gobierno estatal, cuatro pilotos y personal del DIF y de Igualdad e Inclusión— permanecen desplegados en Veracruz, trabajando en la entrega directa de víveres en comunidades como Las Adjuntas, Reventadero, Oviedo, El Ligo, El Chijolar, Poza del Tigre, Tanchicuín Boca y Tanchicuín Piedra.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión continúa recibiendo donativos en los Centros Comunitarios, la Torre Administrativa, el Pabellón Ciudadano y el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, aliados estratégicos dentro del programa Hambre Cero Nuevo León.

“Seguiremos trabajando juntas y juntos por nuestros hermanos que más lo necesitan”, enfatizó Martha Herrera, al agradecer la solidaridad ciudadana y la colaboración de los distintos sectores sociales.

Entre los productos solicitados destacan latas de sardina, atún, frijoles, frutas en almíbar, gel antibacterial, papel higiénico, toallas sanitarias, shampoo, desodorante, pasta dental y agua embotellada, disponibles para entrega de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y los sábados hasta las 14:00.

Con este operativo humanitario, Nuevo León refuerza su papel como un estado solidario y ambientalmente responsable, aplicando principios de gestión sostenible de emergencias y priorizando la protección de comunidades vulnerables frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos.

