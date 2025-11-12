El DIF Estatal, a través del programa NutriChihuahua entregó equipamiento diverso para nueve comedores escolares y comunitarios ubicados en los municipios de Aldama, Ascensión, Buenaventura y Delicias.

Estas acciones representaron una inversión superior a 1 millón 125 mil pesos y benefician de manera directa a casi 1,500 personas, que diariamente reciben alimentos calientes.

En Ascensión, con una inversión de 325 mil pesos se dotó de utensilios las cocinas de las escuelas primarias María López Villanueva, Alfonso Martínez Facio y Fray Pedro de Gante, en beneficio directo de 752 alumnos.

En Buenaventura se distribuyeron menajes en las escuelas primarias Ford 133 e Ignacio Aldama, y los jardines de niños Towi y Sebastián Lerdo de Tejada.

La inversión fue de 477 mil pesos en beneficio de 451 estudiantes de las poblaciones de Ricardo Flores Magón, El Progreso, Benito Juárez y Constitución.

En Aldama se equipó la cocina de la Escuela Primaria Juan Gutiérrez de la Cueva No. 2130 con una inversión superior a los 130 mil pesos y en beneficio directo de 260 niños.

Mientras que en Delicias, se suministró el comedor comunitario “Mi casa es tu refugio”, que atiende a 30 personas con debilidad visual y problemas de adicciones. Es este espacio se hizo una inversión de 130 mil pesos.

Desde el inicio de la actual administración a la fecha se han entregado 353 cocinas, módulos escolares y comedores comunitarios, con una inversión acumulada de 44 millones 504 mil 489 pesos, en beneficio de 25 mil 950 personas de 52 municipios del estado.

Estas acciones son ejecutadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Las escuelas y espacios comunitarios reciben electrodomésticos, utensilios de cocina, mobiliario y otros instrumentos necesarios para garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad.

Este trabajo se efectúa en colaboración con las autoridades municipales, que brindan el apoyo y la coordinación para extender el programa a más comunidades.